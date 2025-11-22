Caen : Mbappé ne comprend rien, Orelsan est mort de rire

En clash avec Kylian Mbappé depuis la sortie de son album « La fuite en avant » il y a deux semaines, le rappeur Orelsan a répondu au propriétaire de son club de coeur, le Stade Malherbe de Caen.

« Tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé » lance notamment Orelsan, une punchline qui avait immédiatement fait réagir le capitaine de l’équipe de France. « T'es le bienvenu pour sauver la ville que tu aimes tant. PS : Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1 % sans payer parce qu'il n'a pas un rond » avait posté Kylian Mbappé sur X. C’est le clash le plus improbable de l’année 2025. Kylian Mbappé a très mal pris une phrase du rappeur Orelsan dans le titre « La petite voix », extrait de l’album « La fuite en avant », sorti il y a deux semaines. Dans le morceau, le rappeur né en Normandie adresse une pique à la star du Real Madrid.lance notamment Orelsan, une punchline qui avait immédiatement fait réagir le capitaine de l’équipe de France.avait posté Kylian Mbappé sur X.

Le buteur de 26 ans n’avait toutefois pas bien compris le concept du morceau, dans lequel une voix maléfique dit tout un tas d’horreur à Orelsan, sans que le rappeur ne pense les phrases prononcées dans le chanson. Le rappeur, qui a vendu plus de 70.000 albums en l’espace de deux semaines, a ainsi répondu à Kylian Mbappé sur ses réseaux officiels. « J'ai remarqué qu'il y en avait qui n'avaient pas exactement bien compris l'album. Je ne vise personne » lance-t-il d’abord avec une photo de Kylian Mbappé juste derrière lui, avant de poursuivre.

Orelsan répond avec ironie

« Ce que dit la petite voix n'est donc pas mon avis... Même si nous sommes actuellement 10es du Championnat de National (en réalité, 9es) et qu'on a récemment été éliminés de Coupe de France par Bayeux » rappelle Orelsan, qui confirme donc qu’il ne pense pas ce qu’il dit dans la musique au sujet de Kylian Mbappé. Mais qui ne manque pas non plus d’adresser un petit tacle à la direction sportive du Stade Malherbe de Caen en raison des résultats catastrophiques du club normand ces derniers mois. Kylian Mbappé s’abstiendra sans doute de répondre, cette fois.