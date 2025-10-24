ICONSPORT_272084_0526
Ousmane Dembélé

Dembélé Ballon d’Or, Brest réclame sa part

Brest24 oct. , 21:30
parEric Bethsy
Avant la réception du Paris Saint-Germain samedi, Eric Roy a rendu hommage à Ousmane Dembélé. L’entraîneur du Stade Brestois a félicité l’attaquant parisien élu Ballon d’Or, notamment grâce à ses performances contre les Pirates.
Buteur dès son retour à la compétition mardi, c’était contre le Bayer Leverkusen (7-2) en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé pourrait débuter le match de Ligue 1 à Brest samedi. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour les hommes d’Eric Roy qui avaient concédé sept buts (cinq en L1 et deux en C1) de l’attaquant parisien la saison dernière. L’entraîneur brestois s’en souvient bien et s’estime en partie artisan du Ballon d’Or remporté par l’international tricolore.
« Je suis très heureux pour lui parce que c’est un bon garçon, un super joueur de foot, a encensé Eric Roy. Et ce qui me fait plaisir aussi, c’est qu’il a été récompensé du fait des résultats avec le PSG et cette victoire en Ligue des Champions, mais il a aussi tiré profit de ses stats individuelles. On l’a pas mal aidé là-dessus parce que je crois qu’il en a marqué beaucoup contre nous. Donc on a un petit morceau de ce Ballon d’Or. Ce qui a été assez exceptionnel, c’est son évolution. Lors des six premiers mois de la saison dernière, on le stigmatisait pas mal, notamment sur le fait qu’il pouvait être un peu maladroit devant le but. Et sur la deuxième partie de la saison, on l’a vu, avec son replacement dans l’axe, devenir un véritable "serial" buteur. »

Ligue 1

25 octobre 2025 à 17:00
Brest
17:00
Paris Saint Germain
« Mais ce qui me plaît surtout, c’est qu’il a été aussi récompensé sur sa capacité à travailler pour l’équipe, les attitudes qu’il avait quand il était aux 18 mètres adverses, d’être comme un sprinter dans les starting-blocks, prêt à surgir, à aller presser le gardien adverse, le défenseur central. Et ça me fait plaisir d’avoir vu un garçon récompensé pour les résultats collectifs de son équipe, pour ses performances individuelles, mais aussi pour tout son travail défensif. C’est la preuve qu’il est devenu un joueur complet et qu’il sait tout faire aujourd’hui. Donc, bravo à lui et puis bravo, bien sûr, à ceux qui l’entraînent », a conclu l'ancien milieu sans rancune.
Derniers commentaires

Catastrophique en Europe, Nice se permet de chambrer

17 matchs sans victoire pour Lille.

Le Qatar fixe le prix du PSG, c’est gigantesque

ça comprend les politiques, le president de la Fifa, des villas, tous frais payés. et un club de foot pour faire joli.

OM : « Vous n’êtes pas mes dirigeants », De Zerbi se lâche

Un Parisien quand il parle de foot, c est qu il parle de l OM RIRES

OM : Lens a un compte à régler avec De Zerbi

c est qui Pierre Sage?

Catastrophique en Europe, Nice se permet de chambrer

Et le record dans ce domaine est détenu par le Losc

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
9823314140
13
Nantes
99234710-3
14
Lorient
882241219-7
15
Auxerre
78215712-5
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

