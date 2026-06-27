Brest : Julien Lachuer succède à Eric Roy (officiel)

On connaît pas tous les troisièmes de groupe comment innocent savoir qu’on jouera la Suède puisque ça dépend des 8groupes des meilleurs troisième et que ça peut encore bouger . On a 170 possibilité de répartition , tant qu’on a pas les 8 impossible d’être sur
Très bon choix de carrière. Quand on voit le traitement des jeunes joueurs a l'OM, il a raison de mettre sa carrière en l'air très tot
Tant pis pour lui
Il est assez sympa , y compris l’encolure, mais le rouge Qatar au lieu du rouge Pgégé, c’est franchement nullissime … 😩🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Tant mieux pour les Belgoss mais faut monter le niveau sérieusement … 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
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𝗝𝘂𝗹𝗶𝗲𝗻 𝗟𝗮𝗰𝗵𝘂𝗲𝗿 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗶𝘁𝗲́ 𝗱’𝗘𝗿𝗶𝗰 𝗥𝗼𝘆 🔴⚪ Le Stade Brestois est heureux d’officialiser la nomination de Julien Lachuer au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle pour les 2 prochaines saisons. Souhaitée par Éric Roy avant sa