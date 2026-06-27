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Julien Lachuer

Brest : Julien Lachuer succède à Eric Roy (officiel)

Brest27 juin , 10:01
parHadrien Rivayrand
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Le Stade Brestois a officialisé ce samedi l'intronisation de Julien Lachuer comme entraineur principal du club. Le natif de Saint-Maur-des-Fossés a signé un contrat de 2 ans avec l'écurie bretonne.
Le Stade Brestois indique notamment dans son communiqué qu'il s'agissait d'une volonté d'Eric Roy, récemment décédé :
« Souhaitée par Éric Roy avant sa disparition le 17 juin dernier, la responsabilité de poursuivre le travail du technicien niçois a été acceptée par Julien Lachuer, à quelques jours de la reprise programmée le jeudi 2 juillet prochain. Une mission, comme un héritage naturel, qu’il abordera avec une parfaite connaissance du club acquise au fil des années passées au Stade Brestois ».
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