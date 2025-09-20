Bordeaux : Bruno Irlès viré, il exige un changement immédiat

Huitième de son groupe de National 2 après cinq journées, les Girondins de Bordeaux comptent déjà deux défaites. Une situation très préoccupante dont Bruno Irlès pourrait ne pas résister.

Quel avenir pour Bruno Irlès aux Girondins de Bordeaux ? En poste depuis août 2024, l’ancien consultant de Canal+ n’a jamais semblé aussi menacé. Les deux défaites des Girondins depuis le début de la saison ont jeté le trouble sur l’avenir du technicien français de 50 ans. Un nouveau revers contre Angoulême ce samedi à 18 heures pourrait être fatale à Bruno Irlès, lequel n’est pas certain d’être sur le banc du club au scapulaire à Poitiers la journée suivante.

Un changement semble de toute façon essentiel pour relancer une nouvelle dynamique. C’est en tout cas l’avis exprimé par Djino Forté, chroniqueur pour Web Girondins. « Je suis sceptique sur son attitude et son management. Je me demande s'il y a une cohésion dans son groupe, quels sont ses points de repère, et comment les joueurs lui rendent sur le terrain. Je ne le ressens pas et je me pose des questions. Je ressentais plus l'état d'esprit l'an dernier » estime le suiveur des Girondins de Bordeaux avant de poursuivre.

« Nous avions 2 défaites en 18 matchs la saison dernière. Aujourd'hui, nous avons vite déposé les armes avec 2 défaites en 5 matchs. Est-ce que Bruno Irlès va être capable de remplir l'objectif avec ce groupe ? Je suis sceptique sur sa méthode, sa façon de faire et son analyse. Le club doit être en éveil et il l'est. Le club avec cette ambition de monter vite, la Ligue 1 en 2030. Il ne peut pas lui laisser trop de temps. La place de Bruno Irlès n'est pas assurée pour moi » estime Djino Forté, qui rajoute un peu plus de pression à l’actuel entraîneur des Girondins de Bordeaux.

La réaction du patron Gérard Lopez sera en tout cas surveillée de près ce samedi en cas de défaite contre Angoulême. Car du côté des supporters, on attendra le propriétaire du club bordelais au tournant pour gérer cette potentielle crise de résultats.