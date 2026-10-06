Feu vert total pour le rachat de Bordeaux

Enfin une bonne nouvelle pour les Girondins de Bordeaux, qui ont vu leur budget être validé par la DNCG de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine.

Cette décision confirme donc la reprise du club par Park Beach et la qualification pour les Girondins pour le championnat de Régional 1. Elle doit toutefois être validée par le comité directeur de la Ligue, et permettre au club aquitain de débuter enfin son championnat. Avec quelques journées de retard, la formation au scapulaire pourrait ainsi débuter son championnat le vendredi 16 octobre avec un match face à la réserve de Bayonne et enchainer ainsi pour récupérer ses 5 rencontres de retard.