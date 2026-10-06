Feu vert total pour le rachat de Bordeaux

C’est là que l’ont vas voir si l’OL est dans sont cœur ou pas !
Il est beaucoup trop personnel, pas trop fan du joueur ni du personnage
Allez demander à Zidane ce qu'il pense des matchs d'Akliouche .on verra ce qu'il vous dira
sont marrant avec leur.je pense. a mon avis. ouais tu sais rien enfait
Mais dans notre cas, il enfonce des portes ouvertes et le Sergio, dites 33, a raison de le moquer... Tout le monde imagine que Kevin Melon a été blessé de se voir doublé par Dembelé, que Paris gagne sans lui et que la france joue mieux sans lui... Que Moulino fasse de beaux articles en Haïti ou au gabon n'est pas le problème... Hein ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
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|2
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|2
|10
|10
|0
|6
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|3
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|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
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|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
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|5
|5
|1
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|2
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|-2
|5
|5
|1
|2
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|6
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|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
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|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒́ 𝑑𝑢 𝐶𝑙𝑢𝑏 🗞️ Le FC Girondins de Bordeaux a été auditionné ce mardi par la commission de contrôle de la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine afin d’évoquer le projet de reprise du Club et le financement du budget de la saison à venir. La commission a