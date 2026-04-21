Bordeaux veut monter grâce à une descente imprévue

Drame à venir, Bordeaux fonce vers la 6e division

Bordeaux21 avr. , 14:30
parHadrien Rivayrand
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Les Girondins de Bordeaux ne s’en sortent pas. La situation financière du club est toujours aussi chaotique, et il pourrait faire face à une liquidation ainsi qu’à une nouvelle descente sportive si rien ne change d'ici quelques jours.
Que ce soit sur le terrain ou en dehors, les Girondins de Bordeaux ne répondent pas aux attentes. Le club au scapulaire a très certainement manqué la promotion en National et va de nouveau devoir évoluer en N2 la saison prochaine, à moins qu’un nouveau cataclysme ne s’abatte sur lui. En effet, la situation financière de l’écurie girondine est toujours aussi critique. Si Gérard Lopez ne parvient pas rapidement à redresser la barre, le club pourrait faire face à une liquidation judiciaire, avec toutes les conséquences que cela implique…

Bordeaux vers une nouvelle descente administrative ? 

Selon Nicolas Le Gardien, du média Sud Ouest, le pire est de nouveau à craindre pour un club empêtré dans une spirale infernale et qui attend un apport financier crucial de 7 millions d’euros de Gérard Lopez : « S’il ne les met pas, personne ne le fera et le club repartira en Régional 1 (ndlr : 6e division) après avoir été liquidé. Il faut être fou pour investir plusieurs millions d’euros dans un club de National 2, puisque c’est à perte.
Le seul moyen de recevoir de potentielles offres pour Gérard Lopez est que les Bordelais remontent en Ligue 2 et redeviennent intéressants économiquement. Sinon, c’est attendre une liquidation pour que des repreneurs le récupèrent gratuitement. »

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Le pire est donc bel et bien à craindre pour les Girondins de Bordeaux. Après 26 journées disputées dans son groupe de National 2, le club au scapulaire est deuxième à cinq points de La Roche-sur-Yon. Il reste donc un infime espoir de montée, même si cela relèverait davantage du miracle que d’autre chose. Il reste encore quatre matchs à jouer en championnat.
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en 3 matchs??

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Cette rangaine ca casse les couilles!! mais allez vous pendre au lieu d'essayer de propager votre pessimisme permanent!!!

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Bravo l'arbitre, il faut peut-être voir à sanctionner ceux qui officiaient à la VAR

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Vous allez vous faire battre par le Bayern chez vous... Moi aussi je lis dans les boules!! 11 derrière après vous en avoir planté 2, tu croyais quoi? qu'on allais essayer de vous planter une manita? Tu m'a l'air pas très futé toi...

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Toujours pas. Mais continue, tu auras au moins l'espoir du comique de répétition. C'est ce que les enfants réussissent le mieux. Pas le plus drôle, mais le plus simple.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
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523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
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3730107134142-1
12
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3729107123844-6
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153036212766-39

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