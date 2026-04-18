Bordeaux condamné, Gérard Lopez doit payer 300.000 euros

Mauvaise nouvelle pour Gérard Lopez : les Girondins de Bordeaux ont été condamnés par le tribunal des prud’hommes à verser 300.000 euros à deux de ses anciens entraîneurs U19.

Deuxièmes de son groupe en National 2, les Girondins de Bordeaux ont lâché de précieux points dans la course à la montée ces dernières semaines. Une mauvaise nouvelle pour le club au scapulaire, qui va certainement devoir attendre au moins un an de plus avant d’espérer une montée en National, qui deviendra l’année prochaine la Ligue 3. Une montée aurait logiquement boosté les finances d’un club dans le rouge vif depuis des années, et dont la gestion par Gérard Lopez ne cesse d’être critiquée

Bordeaux perd aux prud'hommes

C’est dans ce contexte que l’homme d’affaires luxembourgeois a reçu une très mauvaise nouvelle de la part du tribunal des prud’hommes, comme nous l’apprend L’Equipe. En effet, le quotidien national révèle que deux anciens entraîneurs du centre de formation des Girondins en U19, Philippe Lucas et Jean-Luc Dogon, ont remporté une victoire judiciaire contre leur ancien club. Les deux hommes ont multiplié les contrats pendant 19 ans et 13 ans et n’ont pas été prolongés en fin de CDD en juin 2019 par GACP et King Street à l’époque.

Le tribunal des prud’hommes a requalifié leurs contrats de travail en contrats à durée indéterminée, ce qui oblige les Girondins de Bordeaux à leur verser une indemnité financière. Le club au scapulaire a été condamné à payer 300.000 euros en tout pour ses deux anciens entraîneurs. Le journaliste Arnaud Hermant explique par ailleurs que les Girondins de Bordeaux ont la possibilité de faire appel de cette décision. Mais aux dernières nouvelles, l’actuel 2e de son groupe de National 2 n’a pas encore officiellement contesté cette décision du tribunal des prud’hommes. Reste à savoir s’il le fera dans les prochains mois ou pas.