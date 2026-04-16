Bordeaux condamné à rester dans les mains de Gérard Lopez

Récemment interdit de recrutement pour les trois prochaines périodes de mercato par la FIFA, les Girondins de Bordeaux sont empêtrés dans un gouffre qui semble sans fin. Si la solution de la liquidation permettrait de faire table rase, Gérard Lopez n'a pas l'intention de partir.

Les supporters des Girondins de Bordeaux ne voient clairement pas le bout. Sur le plan sportif, les ambitions de montée en Ligue 3 les ont longtemps tenu en haleine, mais les récents résultats ont eu raison de leurs espoirs de terminer premiers de la poule A de National 2. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, le club au scapulaire a reçu une interdiction de recrutement pour les trois prochaines périodes de mercato à cause d'un impayé d'un montant d'1,5 million d'euros dû au Sporting Gijon dans le cadre du transfert de Pedro Diaz en 2023.

La FIFA ne prenant pas en compte les décisions nationales, et notamment celles du plan de continuation validé par le tribunal de commerce de Bordeaux, l'avenir est encore plus sombre qu'avant. Julien Bée, journaliste et commentateur, ne voit en tout cas pas comment celui-ci pourra se faire autrement qu'avec Gérard Lopez.

« Quoi qu'il arrive, il va rester »

« Quand on parle de faire table rase, de liquidation… Il y a une vraie condition, c’est qu’il faut que Gérard Lopez souhaite ça, et je pense que ce n’est pas du tout ce qu’il souhaite. Je pense que quoi qu’il arrive il va rester. Même si beaucoup de supporters souhaitent le dépôt de bilan. Je vous avouerais que c’est tentant de se dire qu’on repart avec des gens du cru, avec des personnes qui ont envie de remettre ce club sain. C’est vrai que quand je vois comment ça fonctionne en ce moment, je me dis que, peut-être… Mais il faut aussi être réaliste, et je ne pense pas que Gérard Lopez abandonnera ses sous. Trop d’argent a été dépensé. Il a dépensé plus de 60 millions d’euros, vous croyez qu’il va partir comme ça ? C’est un businessman », a-t-il déclaré dans le podcast Coups Francs.

Julien Bée ajoute d'ailleurs que l'interdiction de recrutement imposée par la FIFA peut servir d'électrochoc et installer un doute dans les projets de Gérard Lopez à la tête des Girondins de Bordeaux. En tout cas, les supporters attendent patiemment son départ…