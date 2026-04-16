bordeaux ca chauffe avec les ultras gerard lopez a tout prevu gerard lopez 10 394504

Bordeaux condamné à rester dans les mains de Gérard Lopez

Bordeaux16 avr. , 22:00
parQuentin Mallet
1
Récemment interdit de recrutement pour les trois prochaines périodes de mercato par la FIFA, les Girondins de Bordeaux sont empêtrés dans un gouffre qui semble sans fin. Si la solution de la liquidation permettrait de faire table rase, Gérard Lopez n'a pas l'intention de partir.
Les supporters des Girondins de Bordeaux ne voient clairement pas le bout. Sur le plan sportif, les ambitions de montée en Ligue 3 les ont longtemps tenu en haleine, mais les récents résultats ont eu raison de leurs espoirs de terminer premiers de la poule A de National 2. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, le club au scapulaire a reçu une interdiction de recrutement pour les trois prochaines périodes de mercato à cause d'un impayé d'un montant d'1,5 million d'euros dû au Sporting Gijon dans le cadre du transfert de Pedro Diaz en 2023.
La FIFA ne prenant pas en compte les décisions nationales, et notamment celles du plan de continuation validé par le tribunal de commerce de Bordeaux, l'avenir est encore plus sombre qu'avant. Julien Bée, journaliste et commentateur, ne voit en tout cas pas comment celui-ci pourra se faire autrement qu'avec Gérard Lopez.

« Quoi qu'il arrive, il va rester » 

« Quand on parle de faire table rase, de liquidation… Il y a une vraie condition, c’est qu’il faut que Gérard Lopez souhaite ça, et je pense que ce n’est pas du tout ce qu’il souhaite. Je pense que quoi qu’il arrive il va rester. Même si beaucoup de supporters souhaitent le dépôt de bilan. Je vous avouerais que c’est tentant de se dire qu’on repart avec des gens du cru, avec des personnes qui ont envie de remettre ce club sain. C’est vrai que quand je vois comment ça fonctionne en ce moment, je me dis que, peut-être… Mais il faut aussi être réaliste, et je ne pense pas que Gérard Lopez abandonnera ses sous. Trop d’argent a été dépensé. Il a dépensé plus de 60 millions d’euros, vous croyez qu’il va partir comme ça ? C’est un businessman », a-t-il déclaré dans le podcast Coups Francs.
Julien Bée ajoute d'ailleurs que l'interdiction de recrutement imposée par la FIFA peut servir d'électrochoc et installer un doute dans les projets de Gérard Lopez à la tête des Girondins de Bordeaux. En tout cas, les supporters attendent patiemment son départ…

Lire aussi

Après la DNCG, la FIFA s'attaque à BordeauxAprès la DNCG, la FIFA s'attaque à Bordeaux
Interdit de recrutement, Bordeaux va contourner la FIFAInterdit de recrutement, Bordeaux va contourner la FIFA
1
Articles Recommandés
Conference League
Europa Conference League

CL : Programme TV et résultats des quarts de finale retour

Europa League
Europa League

EL : Programme TV et résultats des quarts de finale retour

ICONSPORT_364390_0106
Europa Conference League

CL : Strasbourg renverse Mayence dans un quart complètement fou

ICONSPORT_177150_0134
Metz

Tahirys Dos Santos va signer pro, la belle histoire à Metz

Fil Info

16 avr. , 23:00
CL : Programme TV et résultats des quarts de finale retour
16 avr. , 22:59
EL : Programme TV et résultats des quarts de finale retour
16 avr. , 22:54
CL : Strasbourg renverse Mayence dans un quart complètement fou
16 avr. , 22:20
Tahirys Dos Santos va signer pro, la belle histoire à Metz
16 avr. , 21:30
Le PSG aura Lamine Yamal à l'usure
16 avr. , 21:10
EL : Le tombeur de l’OL se fait humilier, c'est la honte
16 avr. , 21:00
OM : Mason Greenwood vendu 150 ME, elle confirme
16 avr. , 20:30
PSG : Dembélé prolongé, fin du suspense
16 avr. , 20:00
Nantes abat son dernier atout pour se sauver

Derniers commentaires

Audience de l'After, Riolo répond « aux crevards »

Non non y’a aussi les noirs … non mais j’hallucine du niveau de ton commentaire

Audience de l'After, Riolo répond « aux crevards »

Du pain et des jeux. La vérité c’est que les gens n’aiment pas ce qu’ils y voient . Faut pas être sorti de St-.cyr

Ce renfort à 4 ME qui fait passer un cap à l'OL

Il est tout aussi bon que perri avec les Meme défaut il a fait passer aucun cap

Bordeaux condamné à rester dans les mains de Gérard Lopez

Quand on pense qu'à un certain moment... les Girondins de Bordeaux avaient une proposition de rachat par le Bahreïn et qu'ils ont refusé. Pfffffffffff

Tahirys Dos Santos va signer pro, la belle histoire à Metz

Belle leçon de courage et respect au FC Metz

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

Loading