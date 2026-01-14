bordeaux des banderoles visant gerard lopez deployees iconsport 175204 0041 1 397706

Bordeaux va mieux, Lopez clashe Lizarazu

Bordeaux14 janv. , 11:20
parHadrien Rivayrand
Les Girondins de Bordeaux espèrent monter en National à l’issue de la saison. Le club au scapulaire est bien parti pour atteindre son objectif.
Bordeaux est une institution en difficulté depuis plusieurs années. Les Girondins évoluent désormais au niveau amateur, une situation qui attriste logiquement les supporters et observateurs du club. Cette saison, le club au scapulaire réalise jusqu’ici ce qu’il faut pour espérer une montée en National. Après 14 journées disputées, Bordeaux occupe en effet la première place de son groupe, avec trois points d’avance sur son dauphin, La Roche-sur-Yon.
La situation s’améliore donc quelque peu pour Bordeaux, offrant à Gérard Lopez l’occasion de s’exprimer dans la presse pour répondre à certains de ses détracteurs. Ces derniers temps, Bixente Lizarazu n’avait d’ailleurs pas manqué l'occasion de critiquer les choix du propriétaire bordelais.

Lopez se lâche 

Lors d'une interview accordée à L'Equipe, Gérard Lopez en a donc profité pour répondre au champion du monde 98, qui indiquait récemment : « 94 millions de dettes, 400 entreprises pas payées, 86 employés licenciés, descente Ligue 1 à N2... L'as des as de la finance a parlé ».
Le propriétaire de Bordeaux a rétorqué : « Lizarazu devrait parler de football plutôt que des choses qu'il ne comprend pas. J'ai mis beaucoup plus que lui ou d'autres qui n'ont jamais rien mis. Ce n'est pas parce que vous avez joué dans un club et que vous êtes un grand footballeur que ça vous donne le droit de dire tout ce que vous voulez sans pour autant faire quelque chose ou a minima vous informer. La critique fondée, je veux bien. Mais une critique comme ça, sans connaître, sans savoir de quoi on parle, non, ça ne me va pas ».

Reste à savoir si Lizarazu renchérira ou choisira plutôt de suivre avec attention les prochains résultats bordelais. Le club souhaite rapidement retrouver un statut professionnel. Pour y parvenir, il faudra se montrer performant sur le terrain, mais aussi en interne, alors que la gestion financière de Bordeaux pose problème depuis longtemps et a déjà coûté très cher.
