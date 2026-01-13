ICONSPORT_174714_0095
Almamy Touré

Officiel : Bordeaux s'offre un champion de France

Bordeaux13 janv. , 16:20
parQuentin Mallet
0
Les Girondins de Bordeaux ont officialisé ce mardi la signature d'Almamy Touré, lequel était sans contrat depuis la fin de son aventure allemande au Kaiserslautern.
Il s'entrainait sur les terrains du Haillan depuis plusieurs semaines et voilà qu'il est officiellement un joueur des Girondins de Bordeaux. Le club au scapulaire vient d'annoncer la signature d'Almamy Touré, champion de France avec l'AS Monaco (2017) et vainqueur de la Ligue Europa avec l'Eintracht Francfort (2022). Son recrutement vise à renforcer le secteur défensif, notamment sur l'aile droite puisque Bruno Irles manque de concurrence à ce poste-là.
Son arrivée a quand même de quoi surprendre puisqu'il s'est blessé en décembre dernier et s'est récemment fait opérer. Considérant le temps de sa convalescence, il est censé revenir sur les terrains entre fin mars et début avril. Alamy Touré s'est engagé jusqu'à la fin de la saison et dispose d'une année supplémentaire en option en cas de montée des Girondins de Bordeaux en troisième division. « Formé à l'AS Monaco où il a déjà croisé Bruno Irles, cet international malien de 29 ans peut évoluer en défense centrale ou sur le côté droit. En Gironde il portera le numéro 22 », indique le communiqué du club.
0
Derniers commentaires

CdF : Exploit du PFC, qui élimine le PSG en 1/16es

Il a aussi perdu

OM : Robinio Vaz vendu, le nouveau prix dévoilé

il ne sont pas marseillais de coeur c'est pas comme a lyon ou la plupart des joueurs veulent jouer pour lyon

Enorme bonne nouvelle pour l’OL

On baigne dans le n'importe quoi sur Foot01......

OM : Robinio Vaz vendu, le nouveau prix dévoilé

C'est pas en partant si vite de Marseille qu'on aura le temps de voir des jeunes joueurs formés au centre. J'ai du mal a comprendre la mentalité de ces jeunes qui cherche avant tout le pognon.

Le PSG vise Bruno Guimaraes, c'est confirmé

Occupez-vous plutôt de recruter Rodrigo Mora, ce sera déjà ça de fait.

