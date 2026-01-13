Officiel : Bordeaux s'offre un champion de France

Les Girondins de Bordeaux ont officialisé ce mardi la signature d'Almamy Touré, lequel était sans contrat depuis la fin de son aventure allemande au Kaiserslautern.

Il s'entrainait sur les terrains du Haillan depuis plusieurs semaines et voilà qu'il est officiellement un joueur des Girondins de Bordeaux . Le club au scapulaire vient d'annoncer la signature d'Almamy Touré, champion de France avec l'AS Monaco (2017) et vainqueur de la Ligue Europa avec l'Eintracht Francfort (2022). Son recrutement vise à renforcer le secteur défensif, notamment sur l'aile droite puisque Bruno Irles manque de concurrence à ce poste-là.

Son arrivée a quand même de quoi surprendre puisqu'il s'est blessé en décembre dernier et s'est récemment fait opérer. Considérant le temps de sa convalescence, il est censé revenir sur les terrains entre fin mars et début avril. Alamy Touré s'est engagé jusqu'à la fin de la saison et dispose d'une année supplémentaire en option en cas de montée des Girondins de Bordeaux en troisième division. « Formé à l'AS Monaco où il a déjà croisé Bruno Irles, cet international malien de 29 ans peut évoluer en défense centrale ou sur le côté droit. En Gironde il portera le numéro 22 », indique le communiqué du club.