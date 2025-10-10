officiel jules kounde est lie au barca jusqu en 2030 iconsport 265351 0138 397290

Bordeaux envoie une énorme facture au Barça

Bordeaux10 oct. , 14:40
parQuentin Mallet
0
Six ans après son départ des Girondins de Bordeaux, Jules Koundé n'en a pas fini de rapporter de l'argent à son club formateur. Le FC Barcelone a dévoilé ses comptes officiels de la saison dernière, dans lesquels figurent une somme importante non payée au club au scapulaire.
Coincé au quatrième échelon du football français à cause d'une dette colossale contractée progressivement depuis plusieurs années, et d'une crise sportive sans précédent dans l'histoire du club, les Girondins de Bordeaux ne verraient certainement pas d'un mauvais oeil l'arrivée d'une telle rentrée d'argent. Il y a six ans, le club au scapulaire se séparait de Jules Koundé, son petit protégé, vendu contre 25 millions d'euros ainsi qu'un pourcentage à la revente au Séville FC. Trois saisons en Andalousie plus tard, le défenseur français est recruté par le FC Barcelone contre 50 millions d'euros. Un transfert qui allait logiquement rapporter une jolie somme aux Girondins grâce à ce fameux pourcentage à la revente mais aussi au titre du mécanisme de solidarité en tant que club formateur.

Le Barça doit encore de l'argent aux Girondins

Toutefois, le FC Barcelone n'a apparemment pas encore donné à Bordeaux tout son dû. Le club lui-même a publié ses comptes officiels datés du 30 juin dernier pour la saison 2024-2025. Dans ces lignes, on s'aperçoit que la direction du Barça est encore redevable à court terme des Girondins de Bordeaux. Il est précisé que l'actuel pensionnaire de National 2 est censé recevoir encore 359 000 euros de la part du champion d'Espagne en titre. Une somme ô combien important qui permettra de renflouer les caisses du club.
Si pour Bordeaux, la somme due est importante, pour Séville, c'est encore pire. Pour le transfert de Jules Koundé, le FC Barcelone doit encore 24,524 millions d'euros à l'écurie andalouse. L'histoire du football et des mercatos faits à crédit est parfaitement résumée avec ce cas.
0
