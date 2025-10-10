Bordeaux envoie une énorme facture au Barça

Lol heureusement que les supporters ont le droit d huer qui ils veulent. A Marseille Demebele et mbappe étaient copieusement sifflés, a Lyon on aurait sifflé un stéphanois et inversement, laissez donc un peu de vie dans ce monde où les interdictions sont devenues la norme
ne pas oublier que toutes les valeurs des joueurs n'ont pas été mise a jour .. morton a prit 5M tessman 4 mais certains joueurs sont encore bloqué aux valeurs de juin 2025
Cette année on a une équipe féminine faible
On ne peut pas dire que c'est de sa faute si on ne l'a pas gagné plus tôt
je vois que t'as pas finit d'être bête
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|13
|5
|8
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|14
|7
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
