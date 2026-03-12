gerard lopez a gagne bordeaux est invendable iconsport 157711 0508 2 389309

Bordeaux : La Ligue 1 dans 7 ans, l'annonce déprimante

Bordeaux12 mars , 21:30
parQuentin Mallet
A la lutte pour la montée dans la future Ligue 3, les Girondins de Bordeaux sont plus proches que jamais de remplir une première étape dans leur rêve de retrouver le football professionnel. Mais pour Thomas Cazenave, candidat à la mairie de Bordeaux, il faudra que les supporters s'arment encore de patience.
Contrairement à leur première saison en National 2, les Girondins de Bordeaux ont cette fois parfaitement su manœuvrer le dangereux virage de la mi-saison. Actuellement leaders de leur poule, avec le même nombre de points que La Roche-sur-Yon (43) qui compte un match en retard, les hommes de Bruno Irles ne sont plus qu'à dix matchs d'une remontée fantastique.
Accéder à la troisième division, transformée en Ligue 3 à compter de la saison prochaine, serait une bénédiction pour le projet de Gérard Lopez qui souhaite retrouver le monde professionnel au plus vite. Si l'histoire est pour l'instant très belle, les supporters ont de quoi être refroidis par les propos de Thomas Cazenave, candidat à la mairie de Bordeaux, qui voit Bordeaux retrouver la Ligue 1 dans 7 ans.

Bordeaux en Ligue 1, rendez-vous en 2033

« La réalité est que nous sommes en N2 et qu'il y a un propriétaire du club. On ne peut pas décider seuls dans notre coin de l'avenir du club. Je souhaite qu'il revienne au plus haut niveau le plus vite possible. Dans la meilleure des conjonctions, il nous faudra 5 à 7 ans pour revenir au haut niveau (Ligue 1). Il faut rebâtir le club par les fondamentaux : recréer un centre de formation. Pour cela, il faut accéder à la Ligue 3, former des jeunes, irriguer le territoire. C'est un travail au long cours. Je serai toujours derrière les Girondins.

Après, il faudra voir si le propriétaire actuel est prêt à accueillir de nouveaux investisseurs. C'est entre ses mains, il faut le dire. (...) Une fois élu, je veux rencontrer Gérard Lopez. Il est propriétaire du club. Sans lui, rien n'est possible. Car avec les montées successives, il nous faudra de plus en plus d'argent », a déclaré Thomas Cazenave dans l'émission « Le Talk » présentée par Web Girondins. Les supporters bordelais vont devoir prendre leur mal en patience, ou espérer que le sort soit favorable à leur club de cœur.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

