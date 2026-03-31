Bordeaux : Le vestiaire dégoûté, Irles a tout gâché

65m€ Bruno Fernandes à 31 ans ? 🤣😂🤣
Aucun complexe de supériorité... Pourquoi être complexé? On a la vie qu'on mérite 😎
Le problème en MD pur vous en avez "5 " de mieux En "MO vous avez 3 ou 4 indiscutable donc à part de nombreuses blessures je ne le vois pas en CDM ...
mais t bete en faite c'est l'equipe b de l'equipe de france tout les professionnel les disent mais toi footix que tu es tu nous sort le contraire apprends la definition d'equipe a et equipe b celle qui va commencer la cdm c pas celle de la colombie
Tolisso pourrait marquer 20 buts sur la fin de saison et organiser le jeu comme Griezmann prime que ça changerait rien. S'il voulait jouer la CDM, il aurait dû partir en prêt cet hiver.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
Loading