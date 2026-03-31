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Bruno Irles

Bordeaux : Le vestiaire dégoûté, Irles a tout gâché

Bordeaux31 mars , 7:00
parHadrien Rivayrand
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Bruno Irles n’est plus l’entraîneur des Girondins de Bordeaux. Le technicien français paie les derniers résultats décevants du club au scapulaire.
Les Girondins de Bordeaux risquent fort de rester en National 2 pour une saison supplémentaire. Le club s’est en effet incliné ce week-end à domicile face à Chauray. Une défaite cruelle qui a mis en lumière de lourdes lacunes. Bruno Irles ne survivra pas à cette déconvenue, lui qui ne faisait plus l'unanimité auprès du club et de ses supporters. Selon Romain Molina, l’ancien entraîneur de Troyes avait toutes les qualités pour réussir à Bordeaux, mais il n’a pas su gérer son vestiaire.

Bruno Irles, ça ne passait plus à Bordeaux  

Dans des propos rapportés par Girondins4Ever, le spécialiste a en effet livré ses informations sur ce qu'il se passait à Bordeaux depuis quelques semaines déjà : « Bruno Irles a un groupe de 12-13 joueurs, et forcément vu qu’il y avait des blessés, des séances d’entrainement assez intenses, qui n’étaient peut-être pas forcément adaptées à certains…
On sait déjà ce qu’il va faire, les changements, et il a un peu de mal à s’adapter avec une absence totale de remise en question, notamment lors des défaites. (...) Bordeaux a des conditions d’entrainement exceptionnelles avec Le Haillan, c’est unique dans la division. Un public exceptionnel encore parce qu’à part au dernier match, c’est entre 10000 et 15000 personnes à domicile, entre 500 et 1000 personnes à chaque déplacement.
(...) Les joueurs en avaient aussi un peu marre de certaines choses, on n’a pas assez impliqué les remplaçants. Mais ce qui est certain c’est que dans le jeu, c’est décevant depuis des semaines. C’est passé ric-rac parfois. Les derniers résultats sont une usure logique à la fois sportive et physique, mais surtout d’un management qui n’a pas fait l’unanimité en interne ».

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Après 23 journées de championnat, Bordeaux accuse 6 points de retard sur le leader de son groupe de National 2, La Roche. Il faudra un véritable miracle pour espérer encore une montée directe. Cet été, des choix forts devront être pris afin d’éviter de reproduire les erreurs du passé. Disposer d’un effectif et d’infrastructures de qualité ne suffit pas, et la frustration reste très forte à Bordeaux.
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4
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4727145842348
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4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
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9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
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13
Paris
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