Bordeaux : Finir meilleur deuxième, le rêve low-cost de Lopez

Relégué à six points du leader de son groupe de N2, Bordeaux a décidé de limoger son entraîneur et a confié les rênes du club à Rio Mavuba pour sauver ce qui peut l'être.

Sur un siège éjectable depuis la défaite des Girondins à la Roche-sur-Yon, Bruno Irles n'a pas résisté à l'humiliation subie par son équipe samedi à domicile contre Chauray (1-3). C'est désormais une légende du club au scapulaire, Rio Mavuba, qui se lance dans un nouveau challenge. Alors que l'espoir d'une montée directe dans la future Ligue 3 paraît illusoire, le club de Gérard Lopez pense désormais que finir meilleur deuxième des trois groupes de N2 est également une solution pour monter. Alors que Bordeaux n'est plus dans les clous financiers depuis un bail, les Girondins comptent sur les problèmes d'un club de National pour éventuellement le remplacer. Pour cela il faut finir meilleur deuxième de N2 et là non plus ce n'est pas gagné.

Bordeaux est loin du compte

En effet, à ce stade de la saison, les Girondins de Bordeaux n'ont déjà pas la certitude de finir deuxièmes de leur groupe, puisque le troisième, Bayonne, a quatre points de retard, mais compte un match en moins. Et en plus, à sept journées de la fin de la saison, l'équipe désormais entraînée par Rio Mavuba est deuxième au classement des meilleurs deuxièmes de National 2. Car la Fédération Française de Football pourrait se contenter de prendre les trois équipes deuxièmes et prendre celui qui a le plus de points en fin de saison, mais non la FFF complique le calcul. Comme le précise le site spécialisé Foot Amateur , le meilleur deuxième est classé en fonction du nombre de points obtenus dans les rencontres aller et retour qui ont opposé dans chaque groupe l’équipe classée deuxième avec les cinq autres équipes les mieux classées, y compris l’équipe accédant directement en National.

Autrement dit, il va falloir compter sur la faillite financière d'un club de National, mais également d'un savant calcul pour espérer monter en Ligue 3. Grandeur et décadence d'un club qui vit un vrai cauchemar depuis sa reprise par Gérard Lopez.