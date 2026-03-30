Bordeaux veut monter grâce à une descente imprévue
Gérard Lopez n'a plus qu'un espor

Bordeaux : Finir meilleur deuxième, le rêve low-cost de Lopez

Bordeaux30 mars , 11:20
parClaude Dautel
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Relégué à six points du leader de son groupe de N2, Bordeaux a décidé de limoger son entraîneur et a confié les rênes du club à Rio Mavuba pour sauver ce qui peut l'être.
Sur un siège éjectable depuis la défaite des Girondins à la Roche-sur-Yon, Bruno Irles n'a pas résisté à l'humiliation subie par son équipe samedi à domicile contre Chauray (1-3). C'est désormais une légende du club au scapulaire, Rio Mavuba, qui se lance dans un nouveau challenge. Alors que l'espoir d'une montée directe dans la future Ligue 3 paraît illusoire, le club de Gérard Lopez pense désormais que finir meilleur deuxième des trois groupes de N2 est également une solution pour monter. Alors que Bordeaux n'est plus dans les clous financiers depuis un bail, les Girondins comptent sur les problèmes d'un club de National pour éventuellement le remplacer. Pour cela il faut finir meilleur deuxième de N2 et là non plus ce n'est pas gagné.

Bordeaux est loin du compte

En effet, à ce stade de la saison, les Girondins de Bordeaux n'ont déjà pas la certitude de finir deuxièmes de leur groupe, puisque le troisième, Bayonne, a quatre points de retard, mais compte un match en moins. Et en plus, à sept journées de la fin de la saison, l'équipe désormais entraînée par Rio Mavuba est deuxième au classement des meilleurs deuxièmes de National 2. Car la Fédération Française de Football pourrait se contenter de prendre les trois équipes deuxièmes et prendre celui qui a le plus de points en fin de saison, mais non la FFF complique le calcul. Comme le précise le site spécialisé Foot Amateur, le meilleur deuxième est classé en fonction du nombre de points obtenus dans les rencontres aller et retour qui ont opposé dans chaque groupe l’équipe classée deuxième avec les cinq autres équipes les mieux classées, y compris l’équipe accédant directement en National.
Autrement dit, il va falloir compter sur la faillite financière d'un club de National, mais également d'un savant calcul pour espérer monter en Ligue 3. Grandeur et décadence d'un club qui vit un vrai cauchemar depuis sa reprise par Gérard Lopez.
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Lens-PSG reporté, Pierre Ménès fait taire les pleureuses

Bah tant qu'à ne pas vouloir comparer, rappeler le peu de temps de repos dû à la saison dernière, ce n'est pas cohérent. La saison 2024/2025 ce n'est pas la saison 2025/2026. C'est en ce moment qu'il y a des reports, en fonction des matchs européens de mars-avril 2026. Facile de ne pas vouloir comparer quand ça ne vous sert pas. Ca ne me choque pas plus que ça les reports, mais pour tout les clubs pas que pour le PSG.

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C’est tellement vrai que les consmenteurs de Tfou lui accordent le sauvetage de Loucas sur l’action la plus chaude en première et alors que Lacrois serait plutôt Labagnère sur l’action … 😆🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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Un des plus mauvais hier soir parmis les prétendants à la CdM. Son seul vrai beau geste efficace , la remise instantanée à Tutu sur le 3è… 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
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Auxerre
222757152236-14
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18
Metz
142735192560-35

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