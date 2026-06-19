Bordeaux : Inacceptable, les nouveaux propriétaires rejetés

Ah c'est sur que comme ce sont des juifs là Lionel Coquard vient bien cracher sur eux. Vous n'avez pas cité Arthur pour les défendre? Vous avez d'autres juifs sur qui cracher? Ah l'extrême gauche dans toute sa splendeur... Mais surtout ne venez pas parler d'antisémitisme 😂🤣😂
et toi 32 ans que t as pas vu l' école. blaireau de kassos. c est du CE1.....
Il y a énormément de bons joueurs libres ou en fin de contrat( celik , mingueza, bissouma, schlager, ito, kamada … ) pour faire un bon recrutement mais avant tout il faut vendre des joueurs bankables ( greenwood, balerdi, hojberg, aguerd, aubameyang ) ou qui n’ont rien à faire à l’OM ( abdelli, kondogbia, Gomes ) et garder une ossature avec weah, emerson , Medina , timber , paixao
bah non. vous etes tellement mieux que les autres.....
Et toi va falloir que tu l’entendes : tes coms’ et tes analyses sont complètement debiles
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