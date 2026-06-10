Bordeaux ne se redressera pas avec Gérard Lopez, une star balance

Ben oui c'est la faute du grand mechant nasser ptdr ... il faut bien maintenir une rivalité hein vu que sur le terrain ils en sont incapables...
Inadmissible ce qui se passe je ne pense pas regarder un seul match avant France Sénegal puis que les matchs de l'équipe de France
👍😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Ouin Ouin Ouin Ouin … 🤣🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Oui mais c'est quand même la faute du PSG et de Nasser qui a corrompu l'UEFA pour exclure le plus grand club français des compétitions européennes
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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