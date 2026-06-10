Bordeaux ne se redressera pas avec Gérard Lopez, une star balance

Les Girondins de Bordeaux n'ont pas réussi à monter en Ligue 3, mais cela n'empêche pas Gérard Lopez de négocier la revente du club au scapulaire. Pour Pascal Obispo, tant que Lopez sera là, Bordeaux ne peut pas s'en sortir.

Les supporters bordelais sont dans l'attente de savoir ce qu'il se trame concernant la possible reprise des Girondins par Sparta Capital, sachant que Gérard Lopez a toujours l'intention de rester dans les coulisses de Bordeaux. Alors que la DCNG a reçu les dirigeants bordelais et les représentants de l'investisseur, la décision du gendarme financier du football ne sera connue que le 30 juin prochain. Mais, pour Pascal Obispo, tant que Gérard Lopez sera présent d'une manière ou d'une autre dans la direction des Girondins de Bordeaux, alors aucun redressement spectaculaire ne sera possible. Invité de la chaîne L'Equipe, le chanteur, supporter acharné des Girondins, n'a pas été tendre avec celui qui a poussé Bordeaux dans la zone rouge.

Gérard Lopez doit partir, Bordeaux ne peut pas s'en sortir

Pour Pascal Obispo, Gérard Lopez a gâché tout le travail fait par Jean-Louis Triaud, et il doit partir le plus vite possible. « En tout cas, quand le club se redressera, ça sera sans lui. Excusez-moi, c’est peut-être un peu trop radical mais c’est forcément. Faut aimer le football dans la vie quand on veut être président d’un club de foot. Et j’embrasse mon camarade Jean-Louis Triaud qui avait fait un travail vraiment absolument formidable et qui, je le rappelle, lui, était président pour un euro. C’était du bénévolat. Et c’est ce qu’il explique Jean-Louis : c'est-à-dire un président doit évidemment être bénévole. Et il nous manque Jean-Louis ! », a confié l'artiste, qui ne croit pas possible que les Girondins de Bordeaux sortent si facilement que cela de cette galère. Du moins tant que Gérard Lopez sera toujours plus ou moins directement aux commandes du club au scapulaire.