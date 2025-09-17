a bordeaux tous les fans rennais ne sont pas les bienvenus matmut atlantique 385667

Bordeaux cherche un deal à 2 ME par an

Bordeaux17 sept. , 9:40
parQuentin Mallet
Depuis le 1er août dernier, les Girondins de Bordeaux n'évoluent plus au Matmut Atlantique, mais au Stade Atlantique. Après la fin du partenariat de naming avec la société d'assurance, la métropole cherche un nouveau contrat pour amortir l'exploitation du stade.
La descente aux enfers des Girondins de Bordeaux a eu un impact sur tout l'écosystème du club. Avec l'année passée par le club au scapulaire en redressement judiciaire, lequel s'est terminé cet été en libérant le club d'une grande partie de son endettement auprès d'un nombre important de créanciers, Matmut a décidé de ne pas renouveler son contrat de naming. Ce dernier ayant pris fin le 31 juillet dernier, depuis le 1er août, l'illustre stade des Girondins s'appelle désormais : Stade Atlantique Bordeaux Métropole. Comme l'indique son intitulé, l'enceinte sportive est gérée depuis par la métropole bordelaise qui est en charge de son exploitation. Sauf que celle-ci a un coût. Pour amortir les dépenses, un nouveau partenaire commercial est recherché.

Vers un nouveau nom de stade pour les Girondins de Bordeaux

Après la perte du naming de la compagnie d'assurance Matmut, la métropole bordelaise a lancé un appel à manifestation d'intérêt, indique Web Girondins. En d'autres termes, cette dernière espère pouvoir convaincre des sociétés, des marques, de trouver un accord commercial dans le cadre d'un contrat de naming. Le média spécialisé indique que les entités intéressées ont jusqu'au 31 octobre pour soumettre leur candidature. Une date relativement proche, signe de la volonté appuyée de la métropole de se renflouer les caisses grâce à un futur partenariat.
Financièrement, il sera difficile de retrouver les mêmes revenus que lors du contrat passé avec Matmut sur les dix dernières années. Avec la compagnie d'assurance, il fallait compter 1,9 million d'euros par an. En parallèle, les Girondins de Bordeaux continuent de jouer leurs matchs à domicile contre un loyer annuel de 1,1 million d'euros.
Derniers commentaires

OM: Riolo furieux contre les joueurs marseillais

On ne peut donner tort a Riolo sur ce coup. L'OM a manqué cruellement d'imagination durant tout le match

Le comportement de l'OM les a rendus fous

L'OM a un vrai problème face aux defenses regroupées. Ce n'est pas nouveau et on avait vu la même chose face à Rennes. Il manque de la créativité pour faire des passes cassant les lignes et ça a été encore criant hier que ce soit à 11 vs 11 et encore plus a 11 vs 10

Indice UEFA : L’OM pousse la France dans une position terrible

Vala vala, on ne va pas s’affoler, ils ont ‘presque’ ramené 1pt… 🤪🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦

L'OM volé à Madrid, des arbitres confirment

L'arbitrage "pro-madrilène " ou "pro-barca " en Europe une habitude qui perdure ...

L'OM volé à Madrid, des arbitres confirment

L'OM a eu une possession sterile, Madrid a eu des occasion en tirant presque a chaque fois sur Rulli (peu d'arrêt vraiment incroyable). D'ailleurs les tirs les plus dangereux sont venus de l'OM qui n'en a cadré que 5 versus 15 au Real. Sur le penalty ce que dit l'arbitre espagnol est partiellement vrai, la main de Medina n'est pas au sol au moment du contact avec le ballon, c'est en allant vers le sol qu'il touche le ballon (une des règles dit qu'il ne faut pas siffler un penalty si la main est au sol). J'entends les arguments disant qu'il n'y a pas penalty, mais franchement ça ne m'est pas apparu comme une erreur que de le siffler. Dommage pour l'OM car le hold up était à leur portée surtout avec le carton rouge, mais quand on voit ce qu'ils ont proposés à 11 contre 10, ça rapelle le match face à Rennes là aussi à 11 contre 10: manque d'idée et passes latérales.

