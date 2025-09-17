Bordeaux cherche un deal à 2 ME par an

Depuis le 1er août dernier, les Girondins de Bordeaux n'évoluent plus au Matmut Atlantique, mais au Stade Atlantique. Après la fin du partenariat de naming avec la société d'assurance, la métropole cherche un nouveau contrat pour amortir l'exploitation du stade.

La descente aux enfers des Girondins de Bordeaux a eu un impact sur tout l'écosystème du club. Avec l'année passée par le club au scapulaire en redressement judiciaire, lequel s'est terminé cet été en libérant le club d'une grande partie de son endettement auprès d'un nombre important de créanciers, Matmut a décidé de ne pas renouveler son contrat de naming. Ce dernier ayant pris fin le 31 juillet dernier, depuis le 1er août, l'illustre stade des Girondins s'appelle désormais : Stade Atlantique Bordeaux Métropole. Comme l'indique son intitulé, l'enceinte sportive est gérée depuis par la métropole bordelaise qui est en charge de son exploitation. Sauf que celle-ci a un coût. Pour amortir les dépenses, un nouveau partenaire commercial est recherché.

Vers un nouveau nom de stade pour les Girondins de Bordeaux

Après la perte du naming de la compagnie d'assurance Matmut, la métropole bordelaise a lancé un appel à manifestation d'intérêt, indique Web Girondins. En d'autres termes, cette dernière espère pouvoir convaincre des sociétés, des marques, de trouver un accord commercial dans le cadre d'un contrat de naming. Le média spécialisé indique que les entités intéressées ont jusqu'au 31 octobre pour soumettre leur candidature. Une date relativement proche, signe de la volonté appuyée de la métropole de se renflouer les caisses grâce à un futur partenariat.

Financièrement, il sera difficile de retrouver les mêmes revenus que lors du contrat passé avec Matmut sur les dix dernières années. Avec la compagnie d'assurance, il fallait compter 1,9 million d'euros par an. En parallèle, les Girondins de Bordeaux continuent de jouer leurs matchs à domicile contre un loyer annuel de 1,1 million d'euros.