Bordeaux ‍: Première mauvaise nouvelle pour les Girondins

Dans : Bordeaux.

Par Nathan Hanini

La Ligue 1 n’est pas le seul championnat à reprendre ses droits cette semaine. C’est le cas également de la quatrième division, le National 2. Les Girondins de Bordeaux reçoivent Avranches, mais le match pourrait connaitre quelques complications.

Après un nouveau match nul face à Bayonne en préparation, les Girondins de Bordeaux attendent avec impatience la reprise de la saison en National 2. Bruno Irles a vu son effectif chamboulé. L’ancien entraineur de l’ESTAC a pour mission de faire remonter le club en National 1 à la fin de la saison. Pour cela, le club au scapulaire doit lancer parfaitement sa saison ce samedi face à l’US Avranches. Le match doit initialement avoir lieu à 18h du côté du Stade Atlantique à Bordeaux. Mais les températures laissent planer l’incertitude sur la bonne tenue de la rencontre.

Bordeaux – Avranches reporté ?

⚽️Pour rappel, si ce samedi la Gironde est en alerte rouge canicule (une possibilité avec une remontée des températures attendue), le match Bordeaux-Avranches sera automatiquement reporté. A voir aussi si c’est orange, si le match n’est pas décalé. #Bordeaux #Girondins #FCGB — Clement Carpentier (@clementcarpet) August 13, 2025

Avec les fortes chaleurs qui touchent l’hexagone et le Sud Ouest de la France, les rencontres sportives sont impactées. Outre la difficulté de performer sous une grosse chaleur, la tenue de la rencontre pourrait être remise en question. Sur X (anciennement Twitter) le journaliste Clément Carpentier a précisé la situation à quelques jours du lancement de la saison. En cas d’alerte rouge canicule, le match sera automatiquement reporté. En cas d’alerte orange sur la capitale girondine alors le coup d’envoi pourrait être décalé à plus tard dans la soirée. Une décision qui sera scrutée par les amoureux du club au scapulaire. La décision sera prise dans les prochains jours. Une vague de chaleur est prévue sur Bordeaux en fin de semaine avec des températures pouvant atteindre jusqu’à 40 degrés. De son côté, le club six fois champion de France a reporté son entrainement de lundi en salle à cause de la chaleur.