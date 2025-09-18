ICONSPORT_249774_0086
Bruno Irles et Bordeaux ont été battus samedi soir

Une victoire ou la porte, Bordeaux prévient Bruno Irlès

Bordeaux18 sept. , 17:00
parQuentin Mallet
Après cinq journées de championnat dans la poule A de National 2, les Girondins de Bordeaux ne pointent qu'à la 8e place avec seulement 7 points récoltés. Le prochain match sera crucial pour l'avenir de Bruno Irles, plus que jamais sur la sellette.
Cinq matchs, sept points… c'est le constat assez décevant que les Girondins de Bordeaux nous proposent depuis le coup d'envoi de cette deuxième saison consécutive en quatrième division française. Le club au scapulaire avait mal démarré son exercice en ne prenant qu'un point sur les deux premiers matchs. Dans la foulée, les hommes de Bruno Irles se sont bien rattrapés en écrasant les Voltigeurs de Châteaubriant (1-3) puis en venant à bout au forceps de Saumur (2-1). Mais face à Saint-Malo, les Bordelais sont retombés dans leurs travers, faisant preuve d'un individualisme marqué et d'une errance collective inquiétante. Actuellement huitièmes de la poule A, le FCGB doit à tout prix se relancer face à Angoulême. Le cas contraire, les heures de Bruno Irles seront comptées.
Bordeaux

Bordeaux

CFA Group A
CFA Group A
CFA Group A
Matchs3
V
Victoire1
M
Match nul1
D
Défaite1
Buts Marqués3
Buts Encaissés2

Matchs Récents

Tout afficher

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
L. Jousselin
2.

L. Jousselin

FRAFRA Âge 23 Défenseur
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
F. Mannai
10.

F. Mannai

TUNTUN Âge 29 Milieu
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Bruno Irles, une défaite face à Angoulême et puis s'en va

C'est en tout cas ce qu'affirme RMC Sport ce jeudi 18 septembre, à deux jours de la réception d'Angoulême au Stade Atlantique. La formation charentaise est dans le viseur des Girondins puisqu'elle occupe la 4e place avec trois points d'avance sur ces derniers. Une défaite devrait toutefois sonner le glas pour Bruno Irles. Le journaliste Nicolas Paolarsi explique que l'entraineur bordelais a échangé avec sa direction en début de semaine et qu'il a été placé devant ses responsabilités après un début de saison délicat. Ses supérieurs lui ont fait comprendre, en substance, qu'une défaite contre Angoulême sonnerait la fin pour lui sur le banc bordelais.
Pour rappel, dès la sortie de la procédure de redressement judiciaire, les dirigeants bordelais et le staff ont assumé que le seul et unique objectif de cette saison était d'obtenir la montée. Il ne faudra pas manquer la marche, donc.
Articles Recommandés
Manchester City Napoli
Ligue des Champions

Manchester City - Naples : les compos (21h00 sur Canal+ Live 2)

ICONSPORT_270992_0007
OM

Après Real-OM, l’UEFA enfonce Marseille

ICONSPORT_271082_0081
Ligue des Champions

LdC : Monaco ridiculisé à Bruges à la mi-temps

ICONSPORT_268478_0034
OM

Il quitte enfin l'OM, ce n'est pas pour l'argent

Fil Info

19:58
Manchester City - Naples : les compos (21h00 sur Canal+ Live 2)
19:58
Après Real-OM, l’UEFA enfonce Marseille
19:31
LdC : Monaco ridiculisé à Bruges à la mi-temps
19:30
Il quitte enfin l'OM, ce n'est pas pour l'argent
19:00
Barça-PSG, la mauvaise nouvelle se confirme
18:30
Habib Beye calme l’OL, Ligue 1+ va adorer
18:00
« J’aime beaucoup », il voit un grand avenir pour l’ASSE
17:47
Club Bruges - Monaco : Les compos (18h45 sur Canal+ Foot)
17:41
OM-PSG : João Neves forfait pour le Classique

Derniers commentaires

OL : Stéphanie Frappart « malhonnête », l'accusation tombe

@majin cage : C'était à Dijaya que je répondais.

Après Real-OM, l’UEFA enfonce Marseille

Y avait pas penalty, c'était du vol

OL : Stéphanie Frappart « malhonnête », l'accusation tombe

Du coup, je te dis que tu es malhonnêtes car tu dis de la merde, ça compte ?

LdC : Monaco ridiculisé à Bruges à la mi-temps

Décevant Monaco contre une équipe de Bruges à leur portée, mais sans intensité et collectif, la qualité intrinsèque ne suffit pas.

O'Riley successeur de Rabiot, stupéfaction à l'OM

C'est possible et encore pas certain pour Pavard. De toute façon Rabiot partait donc...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading