Une victoire ou la porte, Bordeaux prévient Bruno Irlès

Après cinq journées de championnat dans la poule A de National 2, les Girondins de Bordeaux ne pointent qu'à la 8e place avec seulement 7 points récoltés. Le prochain match sera crucial pour l'avenir de Bruno Irles, plus que jamais sur la sellette.

Cinq matchs, sept points… c'est le constat assez décevant que les Girondins de Bordeaux nous proposent depuis le coup d'envoi de cette deuxième saison consécutive en quatrième division française. Le club au scapulaire avait mal démarré son exercice en ne prenant qu'un point sur les deux premiers matchs. Dans la foulée, les hommes de Bruno Irles se sont bien rattrapés en écrasant les Voltigeurs de Châteaubriant (1-3) puis en venant à bout au forceps de Saumur (2-1). Mais face à Saint-Malo, les Bordelais sont retombés dans leurs travers, faisant preuve d'un individualisme marqué et d'une errance collective inquiétante. Actuellement huitièmes de la poule A, le FCGB doit à tout prix se relancer face à Angoulême. Le cas contraire, les heures de Bruno Irles seront comptées.

Bruno Irles, une défaite face à Angoulême et puis s'en va

C'est en tout cas ce qu'affirme RMC Sport ce jeudi 18 septembre, à deux jours de la réception d'Angoulême au Stade Atlantique. La formation charentaise est dans le viseur des Girondins puisqu'elle occupe la 4e place avec trois points d'avance sur ces derniers. Une défaite devrait toutefois sonner le glas pour Bruno Irles. Le journaliste Nicolas Paolarsi explique que l'entraineur bordelais a échangé avec sa direction en début de semaine et qu'il a été placé devant ses responsabilités après un début de saison délicat. Ses supérieurs lui ont fait comprendre, en substance, qu'une défaite contre Angoulême sonnerait la fin pour lui sur le banc bordelais.

Pour rappel, dès la sortie de la procédure de redressement judiciaire, les dirigeants bordelais et le staff ont assumé que le seul et unique objectif de cette saison était d'obtenir la montée. Il ne faudra pas manquer la marche, donc.