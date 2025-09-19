Bordeaux : Il promet de virer Gérard Lopez s'il est élu Maire

Les Girondins de Bordeaux ont entamé cet été leur deuxième saison consécutive en National 2. Une situation qui agace les supporters, dont une grande partie demande toujours le départ de Gérard Lopez. Parmi eux, le candidat à la mairie de Bordeaux, Philippe Dessertine.

L'avenir est toujours aussi flou pour les supporters des Girondins de Bordeaux . Ces derniers ne peuvent dire avec certitude si leur équipe est conçue pour monter en National, ce qui est censé être l'objectif assumé du club, ni si Gérard Lopez restera encore longtemps à la tête de celui-ci. L'été dernier, alors que le FCGB pouvait sortir de la procédure de redressement judiciaire, Pierre Hurmic, l'actuel maire de la ville de Bordeaux, aurait pu imposer au tribunal de commerce la recherche de nouveaux investisseurs pour faire sortir Gérard Lopez. Une situation que déplore Philippe Dessertine, candidat à la mairie bordelaise pour les élections municipales 2026.

Gérard Lopez poussé dehors par le prochain maire ?

« Moi, maire de Bordeaux, j’irai chercher des investisseurs possédant des capitaux privés pour ce club. Je les ai d’ailleurs déjà trouvés. Ils n’ont pas encore signé parce qu’ils n’ont pas encore confiance en la politique en place », a déclaré Dessertine, professeur agrégé d'économie et ancien membre du Haut Conseil des finances publiques. Le candidat à la mairie de Bordeaux affirme haut et fort que Pierre Hurmic a raté sa mission de sauvetage des Girondins en qualité de maire. Jusqu'à présent, l'élu écologiste n'a toujours pas réussi à réunir les capitaux nécessaires pour faire partir Gérard Lopez.

Une situation que veut rendre possible Pierre Dessertine s'il est élu maire de Bordeaux au terme des élections municipales de mars 2026. En attendant, les supporters des Girondins veulent surtout qu'une solution soit rapidement trouvée pour que Gérard Lopez s'en aille, à l'heure où l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois n'a presque plus aucun soutien dans les travées du Stade Atlantique.