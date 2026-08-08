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Rio Mavuba

Bordeaux abandonné, Mavuba avait une bonne raison

Bordeaux08 août , 17:40
parEric Bethsy
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Alors que les Girondins de Bordeaux attendent le verdict du CNOSF, Rio Mavuba a préféré partir. L’entraîneur des Marine et Blanc a accepté une offre intéressante de la part de son ancien club Lille.
Rio Mavuba n’a pas souhaité attendre plus longtemps. A la lutte pour sa survie, Bordeaux ignore encore le verdict du CNOSF qui pourrait l’aider à récupérer sa place en National 1. Le club racheté par le fonds d’investissement Sparta Capital, exclu de toutes compétitions nationales, reste sous la menace d’une liquidation judiciaire. Une situation incertaine qui a incité son entraîneur à quitter le navire juste avant le début de la saison. Il faut dire que l’ancien milieu formé chez les Girondins avait une bonne raison de partir.
Selon les informations de Foot Amateur et Sud Ouest, Rio Mavuba s’apprête à retrouver le LOSC. Son ancien club, dont il a porté le maillot entre 2008 et 2017, va lui confier un poste de direction au sein du centre de formation. L’offre lui avait déjà été transmise en fin de saison dernière. Mais l’ex-international français, sans doute par attachement à son club formateur, l’avait dans un premier temps mise de côté. Ce n’est qu’après la décision de la commission d'appel de la DNCG, qui a confirmé l’exclusion de Bordeaux de toutes compétitons nationales, que Rio Mavuba a acté son retour à Lille.

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Le timing de son choix a quand même du mal à passer chez certains supporters qui l’accusent d’abandonner les Girondins au pire moment. « Le contexte est très particulier, a-t-il avoué dans un texte sur les réseaux sociaux. J'espère que les instances vont valider le maintien en National, et que le club pourra retrouver rapidement le très haut niveau. » Si le scénario se produit, ce sera sans Rio Mavuba qui laisse son adjoint Arnaud Cormier assurer l’intérim, sachant que Bordeaux « engagera la recherche d’un nouvel entraîneur selon le verdict des procédures administratives en cours ».
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Derniers commentaires

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ouf si Santi le dit. on est sauvé

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si le nazisme et le fascisme c'est la meme chose comme seul un ignorant qui n'a jamais étudié l'histoire peut l'affirmer, tu peux m'expliquer ces déclarations de Mussolini ??? " « Les Juifs sont à Rome depuis l’époque des Rois… Ils étaient cinquante mille sous Auguste et ils demandèrent à pleurer sur la dépouille de Jules César. Nous les laisserons en paix »" "« Il n’existe plus une race pure »" On apprend cela au collège pourtant que les fascistes n'etaient pas des racialisites comme les Allemands ? T'a meme pas ton brevet des collèges puisque t'es pas au courant de cela et tu veux apprendre l'histoire aux gens toi qui sait rien ?lol

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"Cest pas parceque le nazisme a ete développé en Allemagne quil nest pas présent en Italie.." LOL LOL il n'y a jamais eu le moindre mouvement nazi en Italie espèce de crétin ! tu racontes que des conneries ! Mais tu peux pas aller ouvrir un livre d'histoire au lieu de continuer à raconter des bétises !! Demande à une prod de 5eme, elle t'expliquera toutes les différences entre le nazisme et le fascisme !! Les nazis ont aussi été alliés avec les communistes russes? tu vas m'expliquer que c'etait le meme idéologie aussi abruti? C'est incroyable avec les crétins lfiste dans votre genre, ca se voit que vous manquez de culture, mais vous voulez apprendre l'histoire à ceux qui l'ont réellement étudier !!! Merci d'avoir démontrer toute ton igonrance avec tes fameux résitstants nazis Italiens mdr

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si tu le dis. comme tes potes t es pas tres intelligent....

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Mais non les fascistes et les nazis n'avaient du tout les memes idéaux mdr je te l'ai expliqué plus haut... C'est dingue d'etre autant borné ! mais va étudier l'histoire au lieu de raconter conneries sur conneries !! Rappel des idioties qui tu peux sortir : "Et le tee shirt avec le slogan des résistants nazi italien" Les nazis résistants Italiens n'ont jamais existé dans la réalité mdr Tu ne sais meme pas de quoi tu parles !!

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