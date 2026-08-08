Bordeaux abandonné, Mavuba avait une bonne raison

Alors que les Girondins de Bordeaux attendent le verdict du CNOSF, Rio Mavuba a préféré partir. L’entraîneur des Marine et Blanc a accepté une offre intéressante de la part de son ancien club Lille.

Rio Mavuba n’a pas souhaité attendre plus longtemps. A la lutte pour sa survie, Bordeaux ignore encore le verdict du CNOSF qui pourrait l’aider à récupérer sa place en National 1. Le club racheté par le fonds d’investissement Sparta Capital, exclu de toutes compétitions nationales, reste sous la menace d’une liquidation judiciaire. Une situation incertaine qui a incité son entraîneur à quitter le navire juste avant le début de la saison. Il faut dire que l’ancien milieu formé chez les Girondins avait une bonne raison de partir.

Selon les informations de Foot Amateur et Sud Ouest, Rio Mavuba s’apprête à retrouver le LOSC . Son ancien club, dont il a porté le maillot entre 2008 et 2017, va lui confier un poste de direction au sein du centre de formation. L’offre lui avait déjà été transmise en fin de saison dernière. Mais l’ex-international français, sans doute par attachement à son club formateur, l’avait dans un premier temps mise de côté. Ce n’est qu’après la décision de la commission d'appel de la DNCG, qui a confirmé l’exclusion de Bordeaux de toutes compétitons nationales, que Rio Mavuba a acté son retour à Lille.

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Le timing de son choix a quand même du mal à passer chez certains supporters qui l’accusent d’abandonner les Girondins au pire moment. « Le contexte est très particulier, a-t-il avoué dans un texte sur les réseaux sociaux. J'espère que les instances vont valider le maintien en National, et que le club pourra retrouver rapidement le très haut niveau. » Si le scénario se produit, ce sera sans Rio Mavuba qui laisse son adjoint Arnaud Cormier assurer l’intérim, sachant que Bordeaux « engagera la recherche d’un nouvel entraîneur selon le verdict des procédures administratives en cours ».