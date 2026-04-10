Après la DNCG, la FIFA s'attaque à Bordeaux

Le 27 mars dernier, la FIFA a placé les Girondins de Bordeaux dans la liste des clubs interdits de recrutement. Une sanction qui prend effet pour les trois prochains mercatos du club aquitain. Face à cette situation, les Marines et Blancs ont réagi par le biais de deux recours.

Nouveau coup dur pour les Girondins de Bordeaux , le club au scapulaire est désormais interdit de recrutement par la FIFA pour les trois prochains mercatos. L’organisme du football mondial a notifié cela sur son site le 27 mars dernier. Il est reproché au club six fois champion de France le non-règlement du transfert de Pedro Diaz à l’été 2023. Le milieu espagnol avait rejoint la Gironde en provenance du Sporting Gijon. Le club espagnol réclame encore 1,5 million d’euros. En réaction à cela, le club bordelais a entamé deux recours afin de faire lever la sanction. L’une devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) et une autre devant les juridictions nationales.

Les Girondins veulent lever la sanction avant l’été

Nous sommes complètement en désaccord avec l’analyse juridique car on considère que l’appréciation de la FIFA contrevient aux dispositions nationales sur les procédures collectives. Ces dispositions ont un caractère d’ordre public, et on ne peut pas y déroger. On considère que la FIFA ne peut pas être au-dessus de ce que prévoit le droit des procédures collectives, » explique-t-il notamment. L’avocat du club au scapulaire a réagi dans le journal Sud Ouest pour contester cette sanction. «» explique-t-il notamment.

Les Girondins sont toujours à la lutte pour une montée en Ligue 3 la saison prochaine. Le club au scapulaire veut faire lever cette sanction avant le prochain mercato estival. Une interdiction de recrutement cet été pourrait poser un vrai problème sur la constitution de l’effectif de Rio Mavuba. Pour rappel, les Girondins de Bordeaux doivent encore plusieurs sommes d’argent à d’autres clubs comme le LOSC, l’En Avant Guingamp, l’AEK Athènes, le Dinamo Batumi ou encore Amiens… Une partie de ces sommes doit être remboursée dans le cadre du plan de continuation présenté par le club au tribunal de commerce l’an passé avec un effacement de 90% de la dette.