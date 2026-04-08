Bordeaux en National, la magie du meilleur deuxième s'éloigne

Dijaya, je n'ai pas parlé de vote ou d'élections. Relis bien ma précédente réponse pour toi.
L'énorme peut être pas. Mais pour trouver du temps de jeu, dans un club qui joue le podium et la coupe d'Europe régulièrement pourquoi pas. Moi je ni crois pas perso
Il est dans l'intérêt du mandataire de maintenir chaque club en activité
Petite question Je me rappelle plus du coup... Si le 4eme se qualifie pas pour la LDC,il est reversé en Europa League où bien ?
Tu peux pas te contenté de dire si tu aimes où pas ce genre d'initiative
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|50
|28
|15
|5
|8
|45
|34
|11
|49
|28
|15
|4
|9
|55
|37
|18
|49
|28
|15
|4
|9
|49
|39
|10
|48
|28
|14
|6
|8
|41
|29
|12
|47
|28
|13
|8
|7
|47
|40
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|28
|9
|11
|8
|38
|42
|-4
|37
|28
|10
|7
|11
|39
|35
|4
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|33
|28
|9
|6
|13
|24
|37
|-13
|32
|28
|7
|11
|10
|33
|44
|-11
|28
|28
|6
|10
|12
|23
|36
|-13
|27
|28
|7
|6
|15
|33
|55
|-22
|23
|28
|5
|8
|15
|23
|37
|-14
|18
|27
|4
|6
|17
|24
|45
|-21
|15
|28
|3
|6
|19
|25
|60
|-35
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Belle première 🙏🏾. Merci aux joueurs et à mon staff. Votre implication est exemplaire et rend ce travail possible. 3 pts importants à l’extérieur. Bon début, mais rien n’est fait. Il reste 6 matchs et on sait ce qu’il reste à accomplir. Merci pour vos messages et votre soutien