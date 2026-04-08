Bordeaux en National, la magie du meilleur deuxième s'éloigne

Désormais dirigée par Rio Mavuba, l'équipe bordelaise veut finir meilleure deuxième de National 2 pour monter dans l'échelon supérieur. Il y a tout de même deux énormes problèmes. Prenez vite une aspirine.

En enchaînant deux défaites contre la Roche-sur-Yon et Chauray, les Girondins de Bordeaux ont dit adieu au doux rêve d'une accession directe en National, championnat qui sera rebaptisé Ligue 3 la saison prochaine. Même si Gérard Lopez a décidé de limoger Bruno Irles et de confier son équipe à Rio Mavuba, cela ne change rien à la réalité du classement de National 2. Faute de pouvoir monter sportivement en L3, le club au scapulaire veut désormais finir meilleur deuxième des trois poules de N2, histoire d'avoir une chance d'accéder administrativement à l'échelon supérieur. Mais avant cela, deux énormes écueils sont sur la route bordelaise, comme le rappelle le site WebGirondins. Car le règlement n'est pas si simple, et surtout un club fait nettement mieux que Bordeaux.

Bordeaux veut croire au miracle.

Du côté de Bordeaux, on sait que certains clubs de National sont dans le dur financièrement et pourraient ne pas être en mesure de répondre favorablement aux conditions pour rester dans la future Ligue 3. Cependant, si un club échouait, ce ne serait pas le meilleur deuxième de N2 qui monterait, mais ce serait une formation reléguée de N1 en N2 qui sera repêchée. Il faudrait donc que deux clubs actuellement en National, et pas relégables, jettent l'éponge pour que le meilleur deuxième de National 2 soit repêché et monte. Mais en plus, dans ce classement, Bordeaux n'est pas le meilleur deuxième.

En effet, après un calcul compliqué car la FFF fait ce classement sur les matchs entre les six premiers de chaque poule, c'est le club de Bourges qui est en tête de ce mini-championnat avec 15 points, Bordeaux en ayant 10, tandis que Cannes compte 7 points. L'écart est là mais peut rapidement changer compte tenu de la spécificité de cette règle. Cependant, Bordeaux est encore en course, même si certains s'étonnent qu'un club avec un déficit supérieur à 20 millions d'euros puisse prendre la place d'un autre club qui serait également en danger financièrement.