ICONSPORT_151073_0100

« Un restaurant, un call center », cette ex-gloire des Girondins revient dans le foot

Bordeaux14 oct. , 22:30
parQuentin Mallet
0
Éloigné des terrains de football depuis 2019, Marouane Chamakh s'est longuement livré à So Foot. Une interview dans laquelle il affirme vouloir entrainer, un jour, les Girondins de Bordeaux.
Mai 2019, Marouane Chamakh annonce dans l'émission « L'Expresso » diffusée sur BeIN Sports qu'il met un terme à sa carrière de football professionnel. Derrière lui, il laisse l'empreinte d'un joueur pas comme les autres, qui a su se démarquer malgré un profil atypique. Légende des Girondins de Bordeaux avec lesquels il a disputé plus de 300 matchs et remporté la Ligue 1 en 2009, l'ancien international marocain a profité de cette annonce pour révéler ses ambitions futures : devenir entraineur. Depuis, il avance étape par étape. Détenteur d'un diplôme B, il est proche de valider le A, selon ses dires, qui doit lui permettre d'enfin lancer sa carrière sur un banc. Dans un long entretien accordé à So Foot, il avoue d'ailleurs vouloir entrainer les Girondins de Bordeaux.

Lire aussi

Bordeaux envoie une énorme facture au BarçaBordeaux envoie une énorme facture au Barça
« Ils ont les yeux écarquillés », comment Bordeaux choque la N2« Ils ont les yeux écarquillés », comment Bordeaux choque la N2

Chamakh veut entrainer Bordeaux

« C’est ce qui va arriver de toute façon, dans le futur. En fait, mon objectif, c’était d’un jour entraîner les Girondins, mais là… Pourquoi pas commencer par un club ici au Maroc, pour la pratique. J’en ai parlé avec un coach d’un club du coin, pour la pratique, après intégrer petit à petit la fédération. Je passe mon diplôme B, bientôt le A à valider et une fois que je l’aurai, on verra ce qu’on fera. Aujourd’hui, j’ai aussi quelques business : un restaurant, un peu dans l’immobilier, dans l’agriculture, j’ai un call center. Mon rêve, c’est d’être président, prendre un club. Ça arrivera dans le futur. Bordeaux, c’était un objectif, mais je vais les laisser se reconstruire, déjà », a déclaré Marouane Chamakh au sujet du banc des Girondins.
Des propos qui ont de quoi illuminer un peu la journée des supporters des Girondins de Bordeaux, lesquels vont devoir enchainer avec la réception de la Roche-sur-Yon ce samedi en quatrième division française.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_262193_0025
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : La Cote d'Ivoire et le Sénégal qualifiés sans souci

ICONSPORT_273651_0187
Equipe de France

EdF : L'Islande se paye la tête de Didier Deschamps

Coupe du Monde 2026
Mondial 2026

CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de mardi

ICONSPORT_273703_0054
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : L'Angleterre valide son billet, pas le Portugal

Fil Info

23:07
CdM 2026 : La Cote d'Ivoire et le Sénégal qualifiés sans souci
23:00
EdF : L'Islande se paye la tête de Didier Deschamps
22:45
CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de mardi
22:44
CdM 2026 : L'Angleterre valide son billet, pas le Portugal
22:00
MU fonce sur le nouveau chouchou des Bleus
21:30
Rennes : Beye se croit intouchable, la sale accusation
21:00
OM : Gouiri durement touché avec l'Algérie
20:40
Neymar hésite entre deux clubs en Europe
20:21
Monaco : Pogba reporte encore son grand retour

Derniers commentaires

Paulo Fonseca refuse cet attaquant qui s'offre à l'OL

Je prends que Benzema ou Nabil parmi les anciens

Les deux recrutements ratés de l'OM

Bravo Quentin, quel article de melde ... Tu dois faire parti des flop de Foutre01 aussi ...

Algérie : Luca Zidane encaisse un but au bout de 5 minutes

😂😂😂😂😂

EdF : Le Mondial sur le banc, Kingsley Coman préfère laisser sa place

Il fait bien il est inutile

OM : Gouiri durement touché avec l'Algérie

Une épaule déboîter c'est rien du tout, il vaut mieux que ça soit une épaule que un genou

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading