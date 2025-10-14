« Un restaurant, un call center », cette ex-gloire des Girondins revient dans le foot

Éloigné des terrains de football depuis 2019, Marouane Chamakh s'est longuement livré à So Foot. Une interview dans laquelle il affirme vouloir entrainer, un jour, les Girondins de Bordeaux.

Mai 2019, Marouane Chamakh annonce dans l'émission « L'Expresso » diffusée sur BeIN Sports qu'il met un terme à sa carrière de football professionnel. Derrière lui, il laisse l'empreinte d'un joueur pas comme les autres, qui a su se démarquer malgré un profil atypique. Légende des Girondins de Bordeaux avec lesquels il a disputé plus de 300 matchs et remporté la Ligue 1 en 2009, l'ancien international marocain a profité de cette annonce pour révéler ses ambitions futures : devenir entraineur. Depuis, il avance étape par étape. Détenteur d'un diplôme B, il est proche de valider le A, selon ses dires, qui doit lui permettre d'enfin lancer sa carrière sur un banc. Dans un long entretien accordé à So Foot, il avoue d'ailleurs vouloir entrainer les Girondins de Bordeaux.

Chamakh veut entrainer Bordeaux

« C’est ce qui va arriver de toute façon, dans le futur. En fait, mon objectif, c’était d’un jour entraîner les Girondins, mais là… Pourquoi pas commencer par un club ici au Maroc, pour la pratique. J’en ai parlé avec un coach d’un club du coin, pour la pratique, après intégrer petit à petit la fédération. Je passe mon diplôme B, bientôt le A à valider et une fois que je l’aurai, on verra ce qu’on fera. Aujourd’hui, j’ai aussi quelques business : un restaurant, un peu dans l’immobilier, dans l’agriculture, j’ai un call center. Mon rêve, c’est d’être président, prendre un club. Ça arrivera dans le futur. Bordeaux, c’était un objectif, mais je vais les laisser se reconstruire, déjà », a déclaré Marouane Chamakh au sujet du banc des Girondins.

Des propos qui ont de quoi illuminer un peu la journée des supporters des Girondins de Bordeaux, lesquels vont devoir enchainer avec la réception de la Roche-sur-Yon ce samedi en quatrième division française.