L1 : L'AJA a besoin d'un miracle, Djibil Cissé arrive

Après une belle victoire face à l’OGC Nice la semaine passée, l’AJ Auxerre est en ballottage favorable avant cette dernière journée. Mais les Bourguignons se déplacent à Lille pour conclure l’exercice 2025-2026. Avec seulement un seul succès à l’extérieur cette saison, la tâche s’annonce difficile.

Ce dimanche soir, l’AJ Auxerre, l’OGC Nice et Le Havre seront à la lutte dans la course au maintien en Ligue 1 . Avant cette dernière journée de championnat, les Aiglons occupent cette seizième place synonyme de barrage face à l’AS Saint-Etienne, le calendrier de cet ultime rendez-vous est propice aux changements. Le club de la Côte d’Azur reçoit la lanterne rouge, le FC Metz tandis que Le Havre se déplace sur la pelouse de Lorient. De son côté, l’AJ Auxerre semble avoir l’adversaire le plus coriace avec un déplacement sur la pelouse de Pierre-Mauroy à Lille. Mais depuis la semaine passée et la victoire capitale face à Nice, les Bourguignons ont repris du poil de la bête. L’union sacrée est totale et les anciennes gloires du champion de France 1996 apportent leur soutien. C'est notamment le cas de Djibril Cissé.

L’AJA veut faire l’exploit

Sur les réseaux sociaux, Djibril Cissé n’hésite pas à motiver les troupes avant cette dernière journée. Revenu au club en juillet 2023 en tant qu’entraineur des attaquants, l’homme aux 96 réalisations dans l’élite du football français y croit dur comme fer. « Le football est souvent une question de mental. Quand un groupe reste uni dans la difficulté, il devient capable de renverser beaucoup de choses. Ce soir, il faudra du caractère, du cœur et de la solidarité. Parce qu’ensemble, tout devient possible. Dans des moments comme celui-là, il ne faut pas jouer avec la peur. Il faut jouer avec du courage, avec de la personnalité, avec confiance et avec l’envie de se battre les uns pour les autres jusqu’à la dernière seconde. Ce soir, ce n’est pas un match comme les autres. C’est un match pour un club, pour un groupe, pour tous ceux qui travaillent chaque jour avec passion et pour tous les supporters qui sont derrière l’équipe » écrit-il sur X, anciennement Twitter.