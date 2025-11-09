Auxerre dernier de Ligue 1, la magnifique réaction

Situation très dangereuse pour l'AJ Auxerre après cette 12e journée. Le club bourguignon est bon dernier et forcément, son entraineur est aussi en danger.

Equipe surprise de la saison passée, l’AJ Auxerre était allée chercher facilement son maintien, terminant confortablement au milieu de tableau devant des formations comme Auxerre ou Nantes. La musique est différente cet été après un mercato assez terrible qui n’a quasiment vu aucun mouvement, si ce n’est le départ de Gaëtan Perrin. Forcément, à une époque où toutes les équipes, malgré des moyens limités, cherchent à se renforcer, le club bourguignon le paye au prix cher. Et après la défaite à Angers ce dimanche, Christophe Pélissier est de toute évidence en grand danger. Car l’AJA pointe tout simplement à la dernière place, avec quatre revers de rang et seulement 7 points en 12 matchs au compteur.

Malgré cela, l’entraîneur auxerrois peut compter sur le soutien des supporters, qui n’ont pas demandé sa tête à l’issue de la rencontre. Dans une confrontation très proche avec le leader des ultras auxerrois, Christophe Pelissier a pu constater que les fans étaient toujours derrière lui, et qu’ils croyaient en lui pour l’opération maintien. Un échange filmé par Ligue 1+ à l'issue de la rencontre. Ce ne sont toutefois pas eux qui décident de son sort, mais l’ancien coach d’Amiens et de Caen peut au moins se dire que le public ne l’a pas lâché.

La trêve sera néanmoins compliquée, surtout qu’il faudra ensuite préparer la venue de l’Olympique Lyonnais à l’Abbé-Deschamps, pour éviter de trop se laisser distancer à l’approche de la mi-saison. Actuellement, le barragiste est Nantes, avec 10 points, soit trois de plus qu’Auxerre.



