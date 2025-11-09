Auxerre dernier de Ligue 1, la magnifique réaction

ta connerie on sait tous ou elle finira , pour en revenir a l'action , tu ne vas pas dire qu'il n'y avait rien , là , c'est rouge et pénalty et ce n'est ps moi qui le dit , donc arrête de nous bassiner et va repeindre la tour Eiffel , ça t'occupera
nul mais pas pour tout le monde , le psg passe toujours au travers
c'est pour ca que l'arbitre aurait du siffler. tu peux pas me dire qu'il a rien a siffler la.. quoi que si tu peux t'es parisiens
va donc te faire soigner , espèce de simplet
Quelqu'un peut me dire comment on fait pour bloquer cet âne d'Kvaracadabra, merci
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|27
|12
|8
|3
|1
|24
|11
|13
|25
|12
|8
|1
|3
|28
|11
|17
|25
|12
|8
|1
|3
|21
|11
|10
|22
|12
|7
|1
|4
|24
|16
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|23
|15
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|24
|21
|3
|20
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|3
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|12
|5
|2
|5
|17
|18
|-1
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|12
|3
|5
|4
|13
|17
|-4
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|11
|12
|3
|2
|7
|12
|27
|-15
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|7
|12
|2
|1
|9
|7
|19
|-12
"Je veux me battre pour toi, parce que toi je sais que tu es honnête !" 🗣️ La séquence forte entre Christophe Pélissier et les Ultras de l'@AJA, qui ne lâchent pas leur coach malgré la dernière place en championnat.