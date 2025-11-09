ICONSPORT_276714_0238

Auxerre dernier de Ligue 1, la magnifique réaction

Auxerre09 nov. , 22:00
parGuillaume Conte
0
Situation très dangereuse pour l'AJ Auxerre après cette 12e journée. Le club bourguignon est bon dernier et forcément, son entraineur est aussi en danger. 
Equipe surprise de la saison passée, l’AJ Auxerre était allée chercher facilement son maintien, terminant confortablement au milieu de tableau devant des formations comme Auxerre ou Nantes. La musique est différente cet été après un mercato assez terrible qui n’a quasiment vu aucun mouvement, si ce n’est le départ de Gaëtan Perrin. Forcément, à une époque où toutes les équipes, malgré des moyens limités, cherchent à se renforcer, le club bourguignon le paye au prix cher. Et après la défaite à Angers ce dimanche, Christophe Pélissier est de toute évidence en grand danger. Car l’AJA pointe tout simplement à la dernière place, avec quatre revers de rang et seulement 7 points en 12 matchs au compteur. 
Malgré cela, l’entraîneur auxerrois peut compter sur le soutien des supporters, qui n’ont pas demandé sa tête à l’issue de la rencontre. Dans une confrontation très proche avec le leader des ultras auxerrois, Christophe Pelissier a pu constater que les fans étaient toujours derrière lui, et qu’ils croyaient en lui pour l’opération maintien. Un échange filmé par Ligue 1+ à l'issue de la rencontre. Ce ne sont toutefois pas eux qui décident de son sort, mais l’ancien coach d’Amiens et de Caen peut au moins se dire que le public ne l’a pas lâché. 
La trêve sera néanmoins compliquée, surtout qu’il faudra ensuite préparer la venue de l’Olympique Lyonnais à l’Abbé-Deschamps, pour éviter de trop se laisser distancer à l’approche de la mi-saison. Actuellement, le barragiste est Nantes, avec 10 points, soit trois de plus qu’Auxerre. 

0
Articles Recommandés
ICONSPORT_276732_0175
Ligue 1

OL-PSG : Deux énormes erreurs, Ligue 1+ ne comprend pas

ICONSPORT_276278_0024
Liga

Le FC Barcelone revient à portée du Real Madrid

ICONSPORT_276732_0140
OL

OL : Le PSG jouait à 12, Lacazette pète un plomb

ICONSPORT_276739_0049
Serie A

Serie A : L’Inter reprend la tête

Fil Info

23:24
OL-PSG : Deux énormes erreurs, Ligue 1+ ne comprend pas
23:05
Le FC Barcelone revient à portée du Real Madrid
23:04
OL : Le PSG jouait à 12, Lacazette pète un plomb
22:49
Serie A : L’Inter reprend la tête
22:46
Joao Neves fait pleurer l'OL à la dernière seconde
22:30
Emegha envoyé à l'OM, le transfert WTF
21:40
Pénalty, faute, but, l’arbitrage d’OL-PSG fait hurler
21:30
Un jeune de l’ASSE crève l’écran

Derniers commentaires

OL-PSG : Deux énormes erreurs, Ligue 1+ ne comprend pas

ta connerie on sait tous ou elle finira , pour en revenir a l'action , tu ne vas pas dire qu'il n'y avait rien , là , c'est rouge et pénalty et ce n'est ps moi qui le dit , donc arrête de nous bassiner et va repeindre la tour Eiffel , ça t'occupera

OL-PSG : Deux énormes erreurs, Ligue 1+ ne comprend pas

nul mais pas pour tout le monde , le psg passe toujours au travers

OL-PSG : Deux énormes erreurs, Ligue 1+ ne comprend pas

c'est pour ca que l'arbitre aurait du siffler. tu peux pas me dire qu'il a rien a siffler la.. quoi que si tu peux t'es parisiens

OL-PSG : Deux énormes erreurs, Ligue 1+ ne comprend pas

va donc te faire soigner , espèce de simplet

OL-PSG : Deux énormes erreurs, Ligue 1+ ne comprend pas

Quelqu'un peut me dire comment on fait pour bloquer cet âne d'Kvaracadabra, merci

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading