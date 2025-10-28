ICONSPORT_171847_0040
Arabie saoudite

Un stade dans les nuages, la nouvelle folie saoudienne

Arabie Saoudite28 oct. , 23:00
parQuentin Mallet
0
En marge du projet de la ville futuriste Neom, l'Arabie Saoudite a l'intention de construire un tout nouveau stade à 350 mètres d'altitude. Un projet aussi curieux qu'audacieux.
L'Arabie Saoudite ne cesse de surprendre le monde du football. Après avoir fait une entrée fracassante dans le paysage footballistique mondial avec des investissements colossaux lors des dernières fenêtres de transferts - avec Cristiano Ronaldo en tête d'affiche -, le pays du Golfe n'en a pas fini avec ses méthodes de soft power liées au football. En glanant officiellement l'organisation de la Coupe du monde 2034, l'Arabie saoudite a accéléré ses différents projets pour moderniser le pays et redorer son image. En témoigne notamment le projet « The Line », une ville futuriste qui fait partie du projet Neom. Si la construction de cette dernière a pris un retard considérable, l'Arabie Saoudite a tout de même dévoilé une maquette d'un stade qu'elle aimerait y construire.

L'Arabie saoudite voit très grand

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce stade aurait une atmosphère bien particulière. En effet, à en croire cette dite maquette, le projet serait de construire une enceinte sportive capable d'accueillir jusqu'à 46 000 personnes. Sa particularité ? Elle se dresserait à plus de 350 mètres d'altitude, tout en haut d'un gratte-ciel. A titre de comparaison, c'est comme si le Parc des Princes trônait subitement tout en haut de la tour Eiffel. L'objectif de l'Arabie Saoudite est d'organiser et de conclure la construction de ce stade à l'horizon 2032, afin qu'il soit optimal pour recevoir des matchs de la Coupe du monde 2034.
Si ce projet n'en est encore qu'au stade de maquette, l'Arabie Saoudite affirme vouloir faire de celui-ci une enceinte alimentée par des énergies renouvelables. Une volonté qui s'inscrit dans la lignée du projet « The Line », la ville futuriste qui se veut ultra-pauvre en émission de carbone. En attendant, rien ne dit que le pays du Golfe ne parviendra à venir à bout de tous ses projets à temps, alors que les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux ont tout d'un fake.
0
Derniers commentaires

OL : Fabio Carvalho renfort n°1 de Lyon cet hiver ?

Encore pire

Real-Barça : Yamal parle trop, les Madrilènes l'adorent

Vinicius il est foutu comme Yamal, ce coté "primaire" est ancré chez eux. Tu vois la différence avec Mbappe.

Lamine Yamal exclu de la sélection espagnole ?

Yamal a été mal éduqué, il suffit de voir les propos de son père et son attitude pour comprendre d'où vient le mal. Ça va être compliquer de changer ça car les parent sont les premières références pour ces jeunes joueurs afin de garder les pieds sur terre et là c'est la cata...

C’est l’hécatombe, l’OM sort du silence

Ma petite Kenny est en colère puisque ses comptes fake sont grille et son bec partouzé RIRES

C’est l’hécatombe, l’OM sort du silence

L heure d aller vite te coucher 😉

