Cristano Ronaldo devient le premier footballeur milliardaire

Encore performant sur les terrains, Cristiano Ronaldo marque également l’histoire en dehors. Le Portugais est devenu le premier footballeur encore en activité milliardaire de l’histoire. Le joueur d’Al Nassr possède un contrat unique expliquant ce record.

Quatre matchs, quatre buts lors de ce début de saison en Saudi Pro League. Sur le terrain tout se passe bien pour Cristiano Ronaldo . Celui qui fêtera ses 41 ans le 5 février prochain assure autant au milieu du rectangle vert et cherche à disputer la prochaine Coupe du monde avec sa nation pour une dernière en Amérique du Nord. Récemment, le Portugais a prolongé son contrat du côté d’Al Nassr. Un contrat unique qui lui permet de battre un record.

Je veux continuer à jouer pendant quelques années, pas beaucoup, je dois être honnête - Cristiano Ronaldo sur son avenir

CR7 actionnaire de son employeur

Les records au milieu du rectangle vert, Cristiano Ronaldo les a empilés tout au long de sa carrière. Mais l’ancien attaquant du Real Madrid en a battu un autre cette semaine. La très sérieuse agence Bloomberg a révélé que le Portugais est devenu le premier footballeur milliardaire. Son patrimoine est estimé à 1,4 milliard de dollars. L’explication réside dans sa prolongation de contrat. Comme le détaille le média Sportune, Cr7 détient 15% du capital du club d’Al Nassr. Un pourcentage négocié lors de l'extension de son bail. Ces 15% le font passer dans la caste des milliardaires. Pour rappel, le nouveau contrat de Cristiano Ronaldo est estimé à 400 millions de dollars. Un salaire de 200 millions auquel s'ajoutent divers bonus. Mais le nom Cristiano Ronaldo reste quant à lui vendeur. Sportune précise que le Portugais a généré 275 millions de dollars de revenus en 2025. Désormais, CR7 reste focus sur le terrain. Le natif de Funchal veut disputer une dernière Coupe du monde avec sa sélection l’été prochain.