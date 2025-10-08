ICONSPORT_269781_0079

Cristano Ronaldo devient le premier footballeur milliardaire

Arabie Saoudite08 oct. , 15:30
parNathan Hanini
Encore performant sur les terrains, Cristiano Ronaldo marque également l’histoire en dehors. Le Portugais est devenu le premier footballeur encore en activité milliardaire de l’histoire. Le joueur d’Al Nassr possède un contrat unique expliquant ce record.
Quatre matchs, quatre buts lors de ce début de saison en Saudi Pro League. Sur le terrain tout se passe bien pour Cristiano Ronaldo. Celui qui fêtera ses 41 ans le 5 février prochain assure autant au milieu du rectangle vert et cherche à disputer la prochaine Coupe du monde avec sa nation pour une dernière en Amérique du Nord. Récemment, le Portugais a prolongé son contrat du côté d’Al Nassr. Un contrat unique qui lui permet de battre un record.
Je veux continuer à jouer pendant quelques années, pas beaucoup, je dois être honnête
- Cristiano Ronaldo sur son avenir 

CR7 actionnaire de son employeur

Les records au milieu du rectangle vert, Cristiano Ronaldo les a empilés tout au long de sa carrière. Mais l’ancien attaquant du Real Madrid en a battu un autre cette semaine. La très sérieuse agence Bloomberg a révélé que le Portugais est devenu le premier footballeur milliardaire. Son patrimoine est estimé à 1,4 milliard de dollars. L’explication réside dans sa prolongation de contrat. Comme le détaille le média Sportune, Cr7 détient 15% du capital du club d’Al Nassr. Un pourcentage négocié lors de l'extension de son bail. Ces 15% le font passer dans la caste des milliardaires. Pour rappel, le nouveau contrat de Cristiano Ronaldo est estimé à 400 millions de dollars. Un salaire de 200 millions auquel s'ajoutent divers bonus. Mais le nom Cristiano Ronaldo reste quant à lui vendeur. Sportune précise que le Portugais a généré 275 millions de dollars de revenus en 2025. Désormais, CR7 reste focus sur le terrain. Le natif de Funchal veut disputer une dernière Coupe du monde avec sa sélection l’été prochain. 
Derniers commentaires

OM : De Zerbi vise le grand chelem en Ligue 1

Le championnat pour Marseille ( depuis 15 ans qu il attendent ) et une deuxième étoile pour le PSG plus la coupe intercontinentale et tout le monde est content 😉😉

« Deschamps ne veut pas de problème » : La raison lunaire de l'absence de Tolisso

La seule tête de con pour l instant c est toi

Italie-Israël : Ce scénario catastrophe définitivement écarté

Oh tu as fait un jeu de mot avec le nom Israël, c'est bien mon petit, LFI t'offre un autocollant du Hamas afin que tu puisses clamer haut et fort ton antisémitisme 🤣

OM : Nayef Aguerd agressé à Marseille

Champion d'Europe et serein, et oui. Reprends toi.

« Deschamps ne veut pas de problème » : La raison lunaire de l'absence de Tolisso

apres Sergio le Nostradawish. Walid Rabanawish.... personne ne se dit qu il y a eu peut etre un robleme entre les 2..... ou que Tolisso est une pure tete de con....... nonnnnn

