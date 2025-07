Un Français confirme, l’Arabie Saoudite tabasse la Ligue 1

Dans : Arabie Saoudite.

Dans une déclaration qui avait beaucoup fait parler, Cristiano Ronaldo estimait que la Saudi Pro League était plus compétitive que la Ligue 1. Une comparaison validée par l’ailier français Allan Saint-Maximin.

Des surprises sont apparues dans le tableau des quarts de finale du Mondial des clubs. Parmi elles, Al-Hilal, qui avait accroché le Real Madrid (1-1), a créé l’exploit en sortant Manchester City (4-3 ap) au stade des huitièmes de finale. Ce résultat donnerait presque raison à Cristiano Ronaldo. Il y a quelques mois, l’attaquant d’Al-Nassr avait confirmé son analyse selon laquelle la Saudi Pro League était supérieure à la Ligue 1.

Saint-Maximin d'accord avec CR7

Sa déclaration avait beaucoup fait parler et avait suscité pas mal de critiques. Pourtant, le Français Allan Saint-Maximin valide totalement. « Si je suis étonné par les résultats d'Al-Hilal ? Non, je ne suis pas étonné, a répondu l’ailier d’Al-Ahli au youtubeur Zack Nani. On a vu aussi ce qu'a dit Cristiano Ronaldo. Parce que quand Ronaldo parle, ça passe de partout. Je suis entièrement d'accord avec lui parce que j'ai joué dans le championnat saoudien donc je sais ce que c'est. C'est bien de voir ces équipes-là qui arrivent à aller loin dans des compétitions pareilles. »

« Ça montre quand même que le niveau du championnat saoudien, surtout celui des cinq-six équipes qui sont en haut du tableau, est très élevé. Que ce soient Al-Nassr, Al-Hilal, mon club Al-Ahli, Al-Ittihad qui a gagné le championnat et qu'on n'aime pas forcément parce que c'est un gros derby, mais où il y a de gros joueurs comme Moussa Diaby et Karim Benzema. Il y a beaucoup d'équipes, il y a beaucoup de gros matchs et c'est un championnat qu'il ne faut pas négliger », a souligné l’ancien Niçois qui vient pourtant d'annoncer sa volonté de retrouver la Ligue 1 la saison prochaine.