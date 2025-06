Simone Inzaghi signe à Al-Hilal pour une somme folle

Dans : Arabie Saoudite.

Par Guillaume Conte

Quatre jours après la finale de la Ligue des Champions perdue contre le PSG, Simone Inzaghi a déjà tourné la page de l’Inter Milan et a signé pour Al-Hilal. La formation saoudienne va disputer la Coupe du monde des clubs au mois de juin aux Etats-Unis, et semblait bien avoir déjà trouvé un accord avec l’entraineur italien avant même la finale de la Ligue des Champions. L’ancien attaquant va toucher 25 millions d’euros par an en Arabie Saoudite.