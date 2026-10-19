Cristiano Ronaldo suspendu 30 jours, le Portugal frappe fort

L'OM est furieux, sa boutique encore une fois pillée

Je sais pas mafoi.. jai vue des policiers voler aussi certains voleur opportuniste ne sont meme pas politisé bref en tous cas le parti qui doit etre inéligible et qui a ete condamné pour avoir piqué dans les caisses et avoir assouvis ses intérêt cest bien le RN !! Des voleurs en col blanc