Benzema tord le cou aux rumeurs et reste à Al-Hilal

Annoncé avec insistance sur le départ ces derniers jours, Karim Benzema a finalement pris la décision de rester à Al-Hilal, club saoudien avec lequel il est sous contrat jusqu’en juin 2027.

Après la large victoire de son équipe face à Al Feiha jeudi soir en championnat, Karim Benzema s’est brièvement arrêté face aux journalistes en zone mixte. L’occasion pour l’ex-attaquant de l’Olympique Lyonnais et du Real Madrid de clarifier la question de son avenir. Malgré les rumeurs au sujet d’une possible résiliation de contrat avec Al-Hilal en raison des mauvaises relations avec son entraîneur Simone Inzaghi, Karim Benzema va finalement rester chez le vice-champion de Saudi Pro League.

« Il n’y a rien. Je reste et je continue avec l’équipe » a déclaré Karim Benzema en zone mixte d’après les informations rapportées par RMC Sport. Pour rappel, l’ancien Ballon d’Or a rejoint Al-Hilal en provenance d’Al-Ittihad en février dernier. Sur la seconde partie de saison dernière, il avait inscrit 9 buts et délivré 2 passes décisives en 10 matchs de championnat. De très bonnes statistiques pour Al-Hilal, qui va donc conserver son avant-centre pour la saison à venir avec l’ambition de récupéré le titre perdu au profit du Al-Nassr de Cristiano Ronaldo en 2025-2026.