Arabie saoudite : Un but grotesque fait pleurer Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo était à quelques secondes du titre de champion d'Arabie Saoudite avec Al-Nassr, mais un but contre son camp catastrophique a tout changé dans le choc contre Al-Hilal.

Dans le choc entre les deux premiers du classement, Al-Nassr avait besoin d’une victoire contre Al-Hilal pour valider le premier titre de champion d’Arabie Saoudite depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo. Tout avait bien commencé avec l’ouverture du score de l’ancien strasbourgeois Mohamed Simakan. Mais alors que Karim Benzema était sorti à la 70e minute, Al-Hilal est revenu au score sur un but contre son camp de Bento à la 98e minute. Le gardien brésilien s’est totalement troué sur une sortie aérienne de dernière seconde.

Avec ce résultat de 1-1, Al-Nassr doit absolument gagner le dernier match contre Damac le 15e de la Saudi Pro League. Sinon, Al-Hilal, qui possède cinq points de retard mais encore deux matchs à jouer, pourra passer devant la formation de CR7 sur le fil. En cas d’égalité, c’est Al-Hilal qui sera devant, en raison de sa victoire 3-1 au match aller.