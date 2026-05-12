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Arabie saoudite : Un but grotesque fait pleurer Cristiano Ronaldo

Arabie Saoudite12 mai , 22:47
parGuillaume Conte
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Cristiano Ronaldo était à quelques secondes du titre de champion d'Arabie Saoudite avec Al-Nassr, mais un but contre son camp catastrophique a tout changé dans le choc contre Al-Hilal.
Dans le choc entre les deux premiers du classement, Al-Nassr avait besoin d’une victoire contre Al-Hilal pour valider le premier titre de champion d’Arabie Saoudite depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo. Tout avait bien commencé avec l’ouverture du score de l’ancien strasbourgeois Mohamed Simakan. Mais alors que Karim Benzema était sorti à la 70e minute, Al-Hilal est revenu au score sur un but contre son camp de Bento à la 98e minute. Le gardien brésilien s’est totalement troué sur une sortie aérienne de dernière seconde.
Avec ce résultat de 1-1, Al-Nassr doit absolument gagner le dernier match contre Damac le 15e de la Saudi Pro League. Sinon, Al-Hilal, qui possède cinq points de retard mais encore deux matchs à jouer, pourra passer devant la formation de CR7 sur le fil. En cas d’égalité, c’est Al-Hilal qui sera devant, en raison de sa victoire 3-1 au match aller.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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