Al-Ittihad : Conceiçao va remplacer Laurent Blanc

Limogé par Al-Ittihad malgré des bons résultats ces derniers mois, Laurent Blanc va être très rapidement remplacé. Fabrizio Romano annonce que le club de Djeddah a trouvé un accord avec Sergio Conceiçao pour en faire son entraineur sur les deux prochaines années. L’annonce officielle ne devrait plus tarder, et le Portugais, passé par Nantes ou le Milan AC, sera donc le nouveau boss de la formation de Karim Benzema.