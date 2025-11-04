Virer l'entraineur, les joueurs et le patron, l'exigence de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo fait le bonheur de l'Arabie saoudite et d'Al-Nassr depuis quelques mois maintenant. Mais le quintuple Ballon d'Or n'oublie pas pour autant ses anciens clubs, dont Manchester United.

Il semble bien loin le temps où Manchester United traumatisait l'Europe. Le club mancunien comptait dans son effectif des joueurs de grand talent, capables de faire la différence n'importe quand. Aussi, Sir Alex Ferguson avait réussi à mettre en place un collectif XXL, prêt à relever tous les défis. Parmi les joueurs qui auront marqué l'histoire de Manchester United : Cristiano Ronaldo. Le Portugais aura réalisé deux passages chez les Red Devils. Le dernier en date, juste avant de rejoindre l'Arabie saoudite et sans Sir Alex Ferguson, ne s'est pas bien passé du tout. Les pensionnaires d'Old Trafford avaient déjà bien changé par rapport à son premier passage. Le club qu'il a côtoyé n'était pas disposé à réussir au plus haut niveau. Et c'est toujours le cas pour le Portugais.

Cristiano Ronaldo dépité mais...

Lors d'un entretien accordé à Piers Morgan, CR7 a en effet parlé cash des problèmes de Manchester United. Selon lui, tout est quasiment à changer : « Je suis triste de ce que club est devenu. Il faut faire confiance à des gens intelligents pour construire des bases solides. Avant, il y avait Butt, Keane, Beckham. Ils étaient bons et jeunes. Ils n'ont plus de structure. Il faut des changements. Le potentiel du club est incroyable. J'aime ce club mais il faut être honnête, ils ne suivent pas le bon chemin. Il faut changer, et pas seulement l'entraineur ou les joueurs.

Amorim fait de son mieux, il n'y a pas de miracles à part à Fatima. Ils ont des bons joueurs mais certains n'ont pas la bonne mentalité pour jouer dans un club comme Manchester United ».

C. Ronaldo Portugal • Âge 40 • Attaquant UEFA Nations League Matchs 9 Buts 8 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Voilà qui est clair et qui devrait faire pas mal de bruit. La direction de Manchester United, qui a récemment vu arriver Jim Ratcliffe pour tenter de changer les choses, est encore loin de convaincre. Si du mieux est observé depuis quelques semaines en Premier League, les hommes de Ruben Amorim sont déjà largués dans la course au titre.