cristiano ronaldo a l om il avait tout prevu iconsport 261725 0008 396194

Virer l'entraineur, les joueurs et le patron, l'exigence de Cristiano Ronaldo

Premier League04 nov. , 23:00
parHadrien Rivayrand
0
Cristiano Ronaldo fait le bonheur de l'Arabie saoudite et d'Al-Nassr depuis quelques mois maintenant. Mais le quintuple Ballon d'Or n'oublie pas pour autant ses anciens clubs, dont Manchester United. 
Il semble bien loin le temps où Manchester United traumatisait l'Europe. Le club mancunien comptait dans son effectif des joueurs de grand talent, capables de faire la différence n'importe quand. Aussi, Sir Alex Ferguson avait réussi à mettre en place un collectif XXL, prêt à relever tous les défis. Parmi les joueurs qui auront marqué l'histoire de Manchester United : Cristiano Ronaldo. Le Portugais aura réalisé deux passages chez les Red Devils. Le dernier en date, juste avant de rejoindre l'Arabie saoudite et sans Sir Alex Ferguson, ne s'est pas bien passé du tout. Les pensionnaires d'Old Trafford avaient déjà bien changé par rapport à son premier passage. Le club qu'il a côtoyé n'était pas disposé à réussir au plus haut niveau. Et c'est toujours le cas pour le Portugais. 

Cristiano Ronaldo dépité mais... 

Lors d'un entretien accordé à Piers Morgan, CR7 a en effet parlé cash des problèmes de Manchester United. Selon lui, tout est quasiment à changer : « Je suis triste de ce que club est devenu. Il faut faire confiance à des gens intelligents pour construire des bases solides. Avant, il y avait Butt, Keane, Beckham. Ils étaient bons et jeunes. Ils n'ont plus de structure. Il faut des changements. Le potentiel du club est incroyable. J'aime ce club mais il faut être honnête, ils ne suivent pas le bon chemin. Il faut changer, et pas seulement l'entraineur ou les joueurs.
Amorim fait de son mieux, il n'y a pas de miracles à part à Fatima. Ils ont des bons joueurs mais certains n'ont pas la bonne mentalité pour jouer dans un club comme Manchester United »
C. Ronaldo

C. Ronaldo

PortugalPortugal Âge 40 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs9
Buts8
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Voilà qui est clair et qui devrait faire pas mal de bruit. La direction de Manchester United, qui a récemment vu arriver Jim Ratcliffe pour tenter de changer les choses, est encore loin de convaincre. Si du mieux est observé depuis quelques semaines en Premier League, les hommes de Ruben Amorim sont déjà largués dans la course au titre. 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_276170_0149
PSG

PSG : Les trois bourdes de Luis Enrique

ICONSPORT_276170_0208
Ligue des Champions

Le PSG perd trois points et deux joueurs !

Ligue des Champions
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats de la 4e journée

Fil Info

23:17
PSG : Les trois bourdes de Luis Enrique
23:01
Le PSG perd trois points et deux joueurs !
23:00
LdC : Programme TV et résultats de la 4e journée
22:56
LdC : Monaco enfin récompensé au Pôle Nord
22:30
« Crise, précipice », ces propos alarmants sur l’OM
21:55
PSG : Hakimi salement blessé par Luis Diaz (vidéo)
21:30
PSG : Ousmane Dembélé sort sur blessure
21:30
« Tout ce qu’il a vécu… » : Ce joueur de l’OM revient de l’enfer

Derniers commentaires

PSG : Les trois bourdes de Luis Enrique

Vous êtes contents vous pouvez publier votre petit article à charge. Comment Enrique aurait pu prévoir l'attentat sur Hakimi ? Vous critiquez ses choix comme l'an passé à la même période et on connait la suite...mais vous remettez encore sa vision en question. Incroyable

Le PSG perd trois points et deux joueurs !

Tres mauvaise premiere periode avec un bayern qui nous pressait bien et un marquage individuel sur viti,2 buts donnés et parfaitement evitables,un but annulé, dembouze se blesse,hakimi se prend un attentat ....2eme mi temps ou on a pu voir un double bus pdt 45 mn ,neuer leur gardien elu homme du match bref a oublier et fuck les boches bande d'***culés et diaz je te maudit sur 50 generation ord*re que tu es

Le PSG perd trois points et deux joueurs !

Et Neuer élu homme du match ca en dit très long sur notre domination

Le PSG perd trois points et deux joueurs !

on a perdu beaucoup avec Donarumma

Le PSG perd trois points et deux joueurs !

Quelle horrible soirée, souhaitons une bonne récupération et un moindre mal pour notre Hakimi. Je suis très triste ce soir.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading