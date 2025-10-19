ICONSPORT_271104_0016

Viré en 19 minutes, le pote de Textor scandalise l'Angleterre

Premier League19 oct. , 20:40
parNathan Hanini
Après 39 jours sur le banc de Nottingham Forest, Ange Postecoglou a été licencié de son poste d'entraîneur. L’ancien entraîneur de Tottenham s’est lourdement incliné contre Chelsea ce week-end. Certains observateurs dénoncent cette pratique et le timing spectaculaire.
Ce samedi, Nottingham Forest s’est une nouvelle fois incliné contre Chelsea 3-0. Les Reds pointent à la 18e place de Premier League avec cinq petits points. Nommé le 9 septembre dernier, le manager Ange Postecoglou a été démis de ses fonctions par le président Evangelos Marinakis, magnat du transport maritime et grand ami de John Textor. Un comportement dénoncé par certains observateurs comme Micah Richards. Le consultant bien connu des chaînes de télévision anglaise ne comprend pas le fait de laisser si peu de temps à un entraîneur.

Pas assez de temps laissé à l'entraîneur

Dans l’émission Match of the Day sur la BBC, l’ancien joueur de Manchester City a dénoncé le comportement du président de Nottingham Forest Evangelos Marinakis. Ce dernier a préparé le communiqué de presse annonçant le limogeage de l'ancien coach de Tottenham avant même la fin du match.
Richards comprend qu’un entraîneur ne puisse pas répondre aux exigences dans un premier temps. « Je pense que c'était inévitable pour le propriétaire au regard de ses exigences pour le club. Je me souviens que la saison dernière, il pensait qu'ils allaient participer à la Ligue des champions, mais ça n'a pas marché, ils ont participé à la Ligue Europa, mais ça n'a pas été suffisant. Évidemment, Nuno a été limogé après ça », explique-t-il avant de poursuivre.
« Mais en termes de football, cinq matchs, 39 jours en Premier League, et vous êtes limogé. Je trouve ça ridicule. Je ne sais pas où ils veulent en venir en matière de football. Je comprends que les résultats n'ont pas été excellents, mais en termes de manager qui essaie d'imposer sa philosophie...» déplore l’Anglais. La situation est urgente du côté de Nottingham. Le club doit nommer un nouvel entraîneur et tenter de remonter la barre rapidement. Les coéquipiers de Dilane Bakwa n’ont plus connu le succès depuis le 17 août dernier. 

