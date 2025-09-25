ICONSPORT_258884_0091

Une ancienne pépite d’Arsenal meurt à 21 ans

Premier League25 sept. , 22:00
parGuillaume Conte
Jeune footballeur encore récemment considéré comme l’un des espoirs d’Arsenal, Billy Vigar est décédé ce jeudi, a annoncé son club de Chichester.
Le joueur avait subi un choc à la 13e minute de son match d'Isthmian League (non professionnel) du week-end dernier. Une blessure sérieuse à la tête qui avait touché le cerveau, avait provoqué son placement dans le coma et une opération de la dernière chance effectuée ce mardi qui n’a pas fonctionné. Son décès a été annoncé prononcé ce jeudi matin. « Sa famille est dévastée par cette nouvelle, alors qu’il pratiquait le sport qu’il aimait tant », a fait savoir son entourage dans un communiqué.
Vigar avait évolué pendant des années à l’académie d’Arsenal, jouant pour l’équipe U18 puis U21 avant d’approcher le groupe des Gunners tout en signant professionnel en 2022. Il avait ensuite été prêté à Derby County puis à d’autres clubs avant de quitter définitivement le club londonien en 2024. Pour le match du week-end prochain contre Newcastle, les joueurs d’Arsenal porteront un brassard noir en hommage à Billy Vigar. 
