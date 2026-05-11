TV : Manchester City - Crystal Palace, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Encore en lice pour remporter le titre de champion d’Angleterre, Manchester City n’aura pas d’autre choix que de dominer Crystal Palace en match en retard pour revenir un peu sur Arsenal.

Quelle heure pour Manchester City - Crystal Palace ?

mercredi 13 mai à 21h00 à l’Etihad Stadium. Dimanche, Manchester City a bien cru avoir un coup de pouce du destin avec un but de West Ham en fin de match face à Arsenal. Mais cette réalisation a finalement été refusée par la VAR pour une faute, et les Gunners l’ont emporté 1-0 pour reprendre cinq points d’avance sur Manchester City . Autant dire que si les Citizens veulent remporter le titre, ils vont devoir gagner contre Crystal Palace en match en retard. Cette rencontre se jouera ceà l’Etihad Stadium.

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Sur quelle chaîne suivre Manchester City - Crystal Palace ?

Ce match très important, comptant pour la 31e journée de Premier League, entre Manchester City et Crystal Palace sera diffusé sur l’antenne de Canal+ Foot.

Les compos probables de Manchester City - Crystal Palace :

Deuxième à cinq points d’Arsenal après son faux pas face à Everton la semaine dernière (3-3), Manchester City devra battre Crystal Palace pour recoller à deux unités des Gunners à deux journées de la fin. Pour tenter de récupérer la Premier League deux ans après son dernier sacre, le club mancunien devra tout gagner et espérer un faux pas d’Arsenal dans le sprint final. Pour ce match, Pep Guardiola aura un groupe complet à sa disposition.

La compo probable de Manchester City : Donnarumma - Nunes, Guehi, Aké, O’Reilly - Reijnders, Bernardo Silva - Semenyo, Cherki, Doku - Haaland.

Qualifié en finale de la Conférence League, Crystal Palace n’a plus grand-chose à jouer en Premier League. Trop loin des places européennes, qui sont à une dizaine de points devant, et tranquille par rapport à la zone rouge, qui se trouve huit longueurs derrière, le club de Londres tentera de faire le meilleur résultat possible contre City. Pour cela, Oliver Glasner alignera une équipe plutôt compétitive, alors que son équipe est 14e de PL.

La compo probable de Crystal Palace : Henderson - Richards, Lacroix, Canvot - Munos, Wharton, Kamada, Mitchell - Sarr, Mateta, Pino.