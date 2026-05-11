Cherki City

TV : Manchester City - Crystal Palace, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Premier League11 mai , 7:40
parAlexis Rose
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Encore en lice pour remporter le titre de champion d’Angleterre, Manchester City n’aura pas d’autre choix que de dominer Crystal Palace en match en retard pour revenir un peu sur Arsenal.

Quelle heure pour Manchester City - Crystal Palace ?

Dimanche, Manchester City a bien cru avoir un coup de pouce du destin avec un but de West Ham en fin de match face à Arsenal. Mais cette réalisation a finalement été refusée par la VAR pour une faute, et les Gunners l’ont emporté 1-0 pour reprendre cinq points d’avance sur Manchester City. Autant dire que si les Citizens veulent remporter le titre, ils vont devoir gagner contre Crystal Palace en match en retard. Cette rencontre se jouera ce mercredi 13 mai à 21h00 à l’Etihad Stadium.

Lire aussi

PL : Arsenal vient à bout de West Ham et se rapproche du titrePL : Arsenal vient à bout de West Ham et se rapproche du titre

Sur quelle chaîne suivre Manchester City - Crystal Palace ?

Ce match très important, comptant pour la 31e journée de Premier League, entre Manchester City et Crystal Palace sera diffusé sur l’antenne de Canal+ Foot.

Les compos probables de Manchester City - Crystal Palace :

Deuxième à cinq points d’Arsenal après son faux pas face à Everton la semaine dernière (3-3), Manchester City devra battre Crystal Palace pour recoller à deux unités des Gunners à deux journées de la fin. Pour tenter de récupérer la Premier League deux ans après son dernier sacre, le club mancunien devra tout gagner et espérer un faux pas d’Arsenal dans le sprint final. Pour ce match, Pep Guardiola aura un groupe complet à sa disposition.
La compo probable de Manchester City : Donnarumma - Nunes, Guehi, Aké, O’Reilly - Reijnders, Bernardo Silva - Semenyo, Cherki, Doku - Haaland.
Qualifié en finale de la Conférence League, Crystal Palace n’a plus grand-chose à jouer en Premier League. Trop loin des places européennes, qui sont à une dizaine de points devant, et tranquille par rapport à la zone rouge, qui se trouve huit longueurs derrière, le club de Londres tentera de faire le meilleur résultat possible contre City. Pour cela, Oliver Glasner alignera une équipe plutôt compétitive, alors que son équipe est 14e de PL.
La compo probable de Crystal Palace : Henderson - Richards, Lacroix, Canvot - Munos, Wharton, Kamada, Mitchell - Sarr, Mateta, Pino.

Premier League

13 mai 2026 à 21:00
Manchester City
21:00
Crystal Palace
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Derniers commentaires

OL : Un carton rouge oublié, Lyon est écoeuré

En revanche j'espère que l'OL gardera et aura confiance en Alejandro Gomez Rodriguez, mine de rien à 18 ans il fait une très bonne saison en pro, 3 buts et 2 passes décisives en 17 match en n'étant pas toujours titulaire ses statistiques pour son âge sont plus qu'encourageantes.

OL : Un carton rouge oublié, Lyon est écoeuré

Sergio sors de ce corps … 😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OL : Un carton rouge oublié, Lyon est écoeuré

C’est un vrai gros soucis que de perdre à chaque fois LE match qui doit te sortir de l’ornière … y compris pour le rachat 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OL : Deux Lyonnais accusés après le naufrage

Nous sommes passé à côté de ce match. Il a pas eu que les décisions arbitrales même si cela commence à se voir!

OL : Un carton rouge oublié, Lyon est écoeuré

Exact et la photo du titre m’a tellement fait marrer… 😆🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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