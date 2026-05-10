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Arsenal l'emporte à West Ham

PL : Arsenal vient à bout de West Ham et se rapproche du titre

Premier League10 mai , 19:33
parQuentin Mallet
1
Pour le compte de la 36e journée de Premier League, Arsenal l'a emporté (0-1) face à West Ham grâce à un but de Leandro Trossard et fait un grand pas vers le titre de champion d'Angleterre.
Arsenal devait absolument l'emporter pour s'assurer un écart indispensable dans la course au titre sur Manchester City. Un match nul ou une défaite aurait pu laisser l'opportunité aux hommes de Pep Guardiola de repasser devant en cas de victoire lors de leur match en retard. Finalement, au terme d'un match particulièrement difficile à manoeuvrer, les Gunners l'ont emporté. Mikel Arteta peut remercier Leandro Trossard, auteur du seul but de la rencontre (83'). Arsenal s'est d'ailleurs fait une grosse frayeur dans les toutes dernières secondes, mais l'égalisation de Callum Wilson (90+5') a finalement été annulé pour une faute de Pablo sur David Raya. Avec cette victoire, le club du nord de Londres compte 5 points d'avance sur les Skyblues, à deux journées de la fin du championnat, et se rapproche du titre tant attendu.

Premier League

10 mai 2026 à 17:30
West Ham United
0
1
Match terminé
Arsenal
Trossard83'
Chronologie
Composition
Statistiques
90
C. Wilson
West Ham UnitedWest Ham United
Carton jaune
90
L. Trossard
ArsenalArsenal
Carton jaune
89
W. Saliba
ArsenalArsenal
Remplacement
85
ENTRE
C. Wilson
West Ham UnitedWest Ham United
SORT
A. Disasi
West Ham UnitedWest Ham United
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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