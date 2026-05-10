PL : Arsenal vient à bout de West Ham et se rapproche du titre

Allez l'OM 👊⚽
La 7ème place est européen si lens gagne la coupe de France
Ne compare pas la situation de l'om et de ses joueurs aux clubs que tu cites.
Faut pas pousser non plus , son pote a engranger du fric de l'OL Orel Mangala 11,5 (prêt de 6 mois) + 23,4 Moussa Niakhaté 31,9 Matt Turner 8 on a payé 75 M pour 1 joueur car les 2 autres sont partis en prêt en Angleterre et aux US MAIS les joueurs n'y sont pour rien
Sauf que pour greewood il a étais acquitté par la justice,; aucune preuve pour la justice pour condamner greewood
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|67
|32
|21
|4
|7
|62
|33
|29
|60
|32
|18
|6
|8
|52
|34
|18
|58
|32
|17
|7
|8
|51
|35
|16
|56
|32
|16
|8
|8
|56
|46
|10
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|31
|13
|7
|11
|50
|41
|9
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|41
|32
|11
|8
|13
|45
|45
|0
|41
|32
|10
|11
|11
|44
|47
|-3
|38
|31
|10
|8
|13
|41
|51
|-10
|34
|32
|9
|7
|16
|27
|46
|-19
|32
|32
|6
|14
|12
|30
|43
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|28
|32
|6
|10
|16
|30
|43
|-13
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
Loading