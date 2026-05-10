PL : Arsenal vient à bout de West Ham et se rapproche du titre

Pour le compte de la 36e journée de Premier League, Arsenal l'a emporté (0-1) face à West Ham grâce à un but de Leandro Trossard et fait un grand pas vers le titre de champion d'Angleterre.

Arsenal devait absolument l'emporter pour s'assurer un écart indispensable dans la course au titre sur Manchester City. Un match nul ou une défaite aurait pu laisser l'opportunité aux hommes de Pep Guardiola de repasser devant en cas de victoire lors de leur match en retard. Finalement, au terme d'un match particulièrement difficile à manoeuvrer, les Gunners l'ont emporté. Mikel Arteta peut remercier Leandro Trossard, auteur du seul but de la rencontre (83'). Arsenal s'est d'ailleurs fait une grosse frayeur dans les toutes dernières secondes, mais l'égalisation de Callum Wilson (90+5') a finalement été annulé pour une faute de Pablo sur David Raya. Avec cette victoire, le club du nord de Londres compte 5 points d'avance sur les Skyblues, à deux journées de la fin du championnat, et se rapproche du titre tant attendu.