Tottenham met 151 ME pour deux attaquants de City

Tottenham est déchainé en cette fin de mercato, et pourrait faire une razzia à Manchester City pour s'offrir une nouvelle attaque.

Tottenham n’a pas envie de se battre pour son maintien en Premier League pour la troisième année consécutive. Les Spurs ont décidé de donner à Roberto De Zerbi les moyens de ses ambitions, en lâchant déjà 250 ME pour faire venir Sandro Tonali, Mateus Fernandes et Jan Paul van Hecke. Mais ce n’est pas fini, et le mercato du club londonien risque de passer dans une autre dimension.

Un double accord est proche pour faire signer deux attaquants de Manchester City, annonce la presse brésilienne et confirme Fabrizio Romano. Savinho arriverait à White Hart Lane pour 100 millions d’euros bonus compris, et serait suivi par l’Egyptien Omar Marmoush pour 51 millions d’euros.

Tottenham ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin, car les discussions ont débuté pour faire venir Cody Gakpo de Liverpool, dans un transfert qui tournerait autour de 60 ME.