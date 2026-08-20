Tottenham met 151 ME pour deux attaquants de City

Un roman pour dire ...rien de plus bravo
D.doue et balogun je suis content
Souhaitons la victoire de Toulouse
Tu m'etonnes qu'ils se précipitent pour voir les stars parisiennes, nos bretons ! C'est pas tous les jours qu'on a les champions d'Europe chez soit 🫶🤙
L'Olympique nîmois
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