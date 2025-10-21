ICONSPORT_274467_0027

Réunion d'urgence à Liverpool, Arne Slot en danger !

Premier League21 oct. , 16:42
parGuillaume Conte
0
Liverpool est au point mort depuis un mois, et Arne Slot voit la pression monter sur ses épaules. Les propriétaires lui laissent une dernière chance. 
Annoncé sur le point d’être viré depuis des mois en raison des résultats catastrophiques avec Manchester United, Ruben Amorim avoue avoir vécu la plus belle victoire de sa carrière au sein des Red Devils. Dimanche, son équipe a battu Liverpool sur le score de 2-1, grâce à un but de Harry Maguire en fin de rencontre. Habitué à marquer dans les derniers instants, Liverpool a perdu sa magie. Cela fait en effet trois défaites de suite en Premier League, contre Crystal Palace, Chelsea et MU, et la première place au classement s’envole en faveur d'Arsenal. En Ligue des Champions, la dernière défaite à Galatasaray a aussi fait mal. 
Une terrible série qui met en péril la place d’Arne Slot. Véritable idole chez les Reds après avoir réussi à prendre la relève de Jurgen Klopp, le technicien néerlandais a eu des armes jamais vues sur les bords de la Mersey pour être performant cette saison. Mais selon les informations de Team Talk, une réunion d’urgence a été diligentée dans les bureaux de Liverpool pour évoquer la situation actuelle. 

Lire aussi

PL : Man United climatise Liverpool à AnfieldPL : Man United climatise Liverpool à Anfield
OL : Tyler Morton a trouvé le Liverpool françaisOL : Tyler Morton a trouvé le Liverpool français
Il faut dire que, malgré les 500 millions d’euros dépensés cet été, la série actuelle est la pire des Reds depuis 2014. Et en cas de défaite ce mercredi contre Francfort, cela deviendrait la pire série de Liverpool depuis… 1953. La saison vient de débuter et le club anglais n’est pas encore en grand danger, mais Arne Slot s’est vu demander par les propriétaires américains du club de respecter deux choses. Stabiliser les performances et stopper donc cette série de défaites. Et faire en sorte que les recrues achetées très cher deviennent enfin performantes. 
Un limogeage de Slot n’est donc pas encore dans les papiers, mais le Néerlandais sent la pression monter. Après une première saison quasiment parfaite, l’ancien coach du Feyenoord Rotterdam est dans le dur, à l’image de son équipe, et les boss de Liverpool seront sans pitié si la série actuelle se poursuit. 
0
Articles Recommandés
6 me pour maupay la vente miraculeuse de l om iconsport 250580 0013 398207
OM

OM : Les trois joueurs virés cet hiver sont connus

ICONSPORT_274476_0001
Ligue des Champions

Leverkusen - PSG : les compos (21h sur Canal+Foot)

ICONSPORT_237491_0079
OM

OM : Enorme coup de froid pour cette piste marocaine

ICONSPORT_271775_0010
PSG

Transfert à 200 ME, le PSG reçoit un tarif spécial Qatar

Fil Info

20:00
OM : Les trois joueurs virés cet hiver sont connus
19:56
Leverkusen - PSG : les compos (21h sur Canal+Foot)
19:30
OM : Enorme coup de froid pour cette piste marocaine
19:00
Transfert à 200 ME, le PSG reçoit un tarif spécial Qatar
18:55
Paris Sportifs : Le PSG intouchable en Europe, c'est le pari en béton
18:35
L’OM retire le maillot de Mandanda
18:35
Barça : Hansi Flick lance la pépite Dro Fernandez
18:20
Monaco : Akliouche ouvre la porte à un départ !
18:00
De Zerbi a besoin d’un joueur et l’OM sera injouable

Derniers commentaires

Les images du nouveau stade du PSG dévoilées

On voit rien là dessus. Mais le bon compromis serait de conserver l'apparence de l'architecture pour préserver le symbole qui a fait le PSG.

De Zerbi a besoin d’un joueur et l’OM sera injouable

Ce titre est fait pour les personnes comme toi Ceux qui passent + de temps sur nos articles que sur ceux de ton club insignifiant

La FIFA change les règles, les buts vont pleuvoir

Tant qu'on y est... pourquoi ne pas élargir la cage de but et mettre un deuxième ballon en jeu ? Mdr

Les images du nouveau stade du PSG dévoilées

En plus d'être moche, c'est un stade d'occase !!! Il y a déjà un match et du public

De Zerbi a besoin d’un joueur et l’OM sera injouable

Ce narratif...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading