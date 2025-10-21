Réunion d'urgence à Liverpool, Arne Slot en danger !

Liverpool est au point mort depuis un mois, et Arne Slot voit la pression monter sur ses épaules. Les propriétaires lui laissent une dernière chance.

Annoncé sur le point d’être viré depuis des mois en raison des résultats catastrophiques avec Manchester United, Ruben Amorim avoue avoir vécu la plus belle victoire de sa carrière au sein des Red Devils. Dimanche, son équipe a battu Liverpool sur le score de 2-1, grâce à un but de Harry Maguire en fin de rencontre. Habitué à marquer dans les derniers instants, Liverpool a perdu sa magie. Cela fait en effet trois défaites de suite en Premier League , contre Crystal Palace, Chelsea et MU, et la première place au classement s’envole en faveur d'Arsenal. En Ligue des Champions, la dernière défaite à Galatasaray a aussi fait mal.

Une terrible série qui met en péril la place d’Arne Slot. Véritable idole chez les Reds après avoir réussi à prendre la relève de Jurgen Klopp, le technicien néerlandais a eu des armes jamais vues sur les bords de la Mersey pour être performant cette saison. Mais selon les informations de Team Talk, une réunion d’urgence a été diligentée dans les bureaux de Liverpool pour évoquer la situation actuelle.

Il faut dire que, malgré les 500 millions d’euros dépensés cet été, la série actuelle est la pire des Reds depuis 2014. Et en cas de défaite ce mercredi contre Francfort, cela deviendrait la pire série de Liverpool depuis… 1953. La saison vient de débuter et le club anglais n’est pas encore en grand danger, mais Arne Slot s’est vu demander par les propriétaires américains du club de respecter deux choses. Stabiliser les performances et stopper donc cette série de défaites. Et faire en sorte que les recrues achetées très cher deviennent enfin performantes.

Un limogeage de Slot n’est donc pas encore dans les papiers, mais le Néerlandais sent la pression monter. Après une première saison quasiment parfaite, l’ancien coach du Feyenoord Rotterdam est dans le dur, à l’image de son équipe, et les boss de Liverpool seront sans pitié si la série actuelle se poursuit.