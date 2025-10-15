OL : Tyler Morton a trouvé le Liverpool français

Passé de Liverpool à l’Olympique Lyonnais cet été, Tyler Morton n’est pas dépaysé. Le milieu de terrain s’est rapidement adapté grâce aux points communs entre les deux clubs.

Alors que son arrivée suscitait quelques doutes, Tyler Morton les a vite dissipés. Le milieu recruté pour 10 millions d’euros (hors bonus) a débarqué cet été en provenance de Liverpool où il n’a jamais gagné sa place dans l’équipe première. Cette absence de certitude ne l’a pas empêché de réussir ses débuts à l’Olympique Lyonnais . Il faut dire que l’Anglais sent son adaptation facilitée par des points communs entre son club formateur et l’écurie rhodanienne.

Lyon a un style de jeu similaire à Liverpool - Tyler Morton

Parmi eux, le renfort estival cite la philosophie de jeu de l’entraîneur Paulo Fonseca. « Lorsque nous avons parlé pour la première fois, tout s'est fait très, très rapidement, a raconté Tyler Morton au site de l’UEFA. Peu de mots ont été échangés. Pour moi, quand on change de club – et j'étais dans mon ancien club depuis l'âge de quatre ou cinq ans – c'est un changement énorme, et on a besoin de se sentir vraiment désiré. Je pense que le manager m'a immédiatement montré qu'il me voulait, et qu'il voulait que je joue pour l'Olympique Lyonnais. »

« Et quand un club de la dimension de Lyon, avec un tel entraîneur, vient vous chercher, il est très difficile de dire "non", ou du moins de ne pas considérer l'offre sérieusement, a avoué l’ancien Red. Dès que nous avons eu cet appel, mon agent et moi en avons discuté, et je voulais simplement y aller. Il m'a parlé de la tactique, qui est très similaire au style de jeu de Liverpool, et a dit que ce serait très facile pour moi de m'intégrer. Lyon a un style de jeu similaire : aimer jouer au football, toucher beaucoup le ballon. C'est un style qui me conviendrait parfaitement. »

Epanoui dans le schéma du Portugais, l’international Espoirs anglais savoure également la ferveur des supporters lyonnais qu’il compare à celle d’Anfield. « C'est incroyable, s’est-il emballé. Je n'ai jamais vu une telle passion dans le football. Venir ici m'a ouvert les yeux sur tellement de choses, mais principalement sur la passion qui existe dans le football à travers le monde, qu'on ne peut pas voir si on ne vient pas dans ces endroits. Les supporters de Lyon sont incroyables. Ils sont si passionnés et si bruyants. »

« Nous avons eu un résultat décevant lors du dernier match, mais ils étaient derrière nous et ils comprennent que nous donnons tout sur le terrain, c'est ce qu'ils attendent de nous. C'est une base de supporters extraordinaire, et je n'ai reçu que de l'amour depuis mon arrivée. C'est incroyable la passion qui anime ce club, et je l'apprends non seulement des joueurs qui aiment ce club, mais aussi du staff et des fans qui l'adorent. Je suis très reconnaissant pour cet accueil », s’est réjoui Tyler Morton.