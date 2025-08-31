Rayan Cherki forfait avec l'équipe de France

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Victime d'un souci musculaire qui l'a obligé à renoncer au match de ce dimanche entre Manchester City et Brighton, Rayan Cherki est contraint de déclarer forfait pour les deux matchs de l'équipe de France contre l’Ukraine et l’Islande, les 5 et 9 septembre dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2026.

Selon Le Parisien, Warren Zaïre-Emery pourrait éventuellement remplacer Rayan Cherki dans le groupe de Didier Deschamps, même si le sélectionneur national à le choix. Concernant Ousmane Dembélé, sorti contre le TFC en raison d'une petite douleur aux adducteurs, une décision définitive sera prise lundi à Clairefontaine où l'attaquant du PSG est attendu.