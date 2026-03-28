PL : Manchester City en Championship, la sanction se précise

Manchester City fait l’objet depuis plusieurs années du « procès du siècle » en Angleterre. Les accusations concernent de possibles irrégularités financières commises entre 2009 et 2019.

Manchester City va-t-il connaître un jour son sort alors que le procès du siècle dure depuis plusieurs années déjà ? Pour rappel, les Citizens font l’objet d’accusations au sujet de potentielles irrégularités sur le plan financier. Les faits remontent entre 2009 et 2019. Comme le rappelle le très sérieux Tyc Sports, Manchester City aurait oublié de fournie, à cette période, des données comptables essentielles et des informations relatives aux paiements versés à ses joueurs et à ses entraîneurs. Le club entraîné par Pep Guardiola est aussi accusé de ne pas avoir respecté toutes les règles du fair-play financier, ainsi que de ne pas avoir suffisamment coopéré à l’enquête au début de celle-ci.

Si les faits reprochés à Manchester City venaient à être avérés, le club pourrait être lourdement sanctionné. A priori, une relégation automatique en Championship n’est pas prévue. En revanche, Tyc Sports nous apprend que l’une des sanctions les plus probables serait un retrait de points allant de 40 à 60 points dans le pire des cas. Pour le journaliste Kieran Maguire de Football London, une telle pénalité est possible et pourrait être très lourde de conséquences pour Manchester City qui compte actuellement… 61 points en Premier League.

« Nous ne connaissons pas les chiffres exacts, mais ils seront probablement considérables. Il faut ajouter un zéro à ce que nous avons constaté concernant Forest et Everton ; une pénalité de 40 à 60 points serait donc l'issue la plus logique » affirme le spécialiste britannique, avant de poursuivre. « Il y a un problème d'honnêteté ici, ce qui signifie que si Manchester City est reconnu coupable, la confiance qui lui est accordée, tout comme à la Premier League, est immense. Le conseil d'administration devra donc démissionner, ce qui pourrait entraîner une restructuration complète du club » a-t-il ajouté.

La sanction à l’encontre de Manchester City ne sera certainement pas connue avant la fin de la saison. Mais avec une potentielle pénalité de 60 points, le club de Pep Guardiola pourrait indirectement être envoyé en Championship. Un coup de tonnerre qui ferait trembler toute l’Angleterre.