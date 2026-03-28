ICONSPORT_362624_0280

PL : Manchester City en Championship, la sanction se précise

Premier League28 mars , 15:30
parCorentin Facy
2
Manchester City fait l’objet depuis plusieurs années du « procès du siècle » en Angleterre. Les accusations concernent de possibles irrégularités financières commises entre 2009 et 2019.
Manchester City va-t-il connaître un jour son sort alors que le procès du siècle dure depuis plusieurs années déjà ? Pour rappel, les Citizens font l’objet d’accusations au sujet de potentielles irrégularités sur le plan financier. Les faits remontent entre 2009 et 2019. Comme le rappelle le très sérieux Tyc Sports, Manchester City aurait oublié de fournie, à cette période, des données comptables essentielles et des informations relatives aux paiements versés à ses joueurs et à ses entraîneurs. Le club entraîné par Pep Guardiola est aussi accusé de ne pas avoir respecté toutes les règles du fair-play financier, ainsi que de ne pas avoir suffisamment coopéré à l’enquête au début de celle-ci.
Si les faits reprochés à Manchester City venaient à être avérés, le club pourrait être lourdement sanctionné. A priori, une relégation automatique en Championship n’est pas prévue. En revanche, Tyc Sports nous apprend que l’une des sanctions les plus probables serait un retrait de points allant de 40 à 60 points dans le pire des cas. Pour le journaliste Kieran Maguire de Football London, une telle pénalité est possible et pourrait être très lourde de conséquences pour Manchester City qui compte actuellement… 61 points en Premier League.

Lire aussi

Condamné, Manchester City rendra deux titres à Manchester United et LiverpoolCondamné, Manchester City rendra deux titres à Manchester United et Liverpool
60 points de pénalité, Manchester City ne fera pas appel60 points de pénalité, Manchester City ne fera pas appel
« Nous ne connaissons pas les chiffres exacts, mais ils seront probablement considérables. Il faut ajouter un zéro à ce que nous avons constaté concernant Forest et Everton ; une pénalité de 40 à 60 points serait donc l'issue la plus logique » affirme le spécialiste britannique, avant de poursuivre. « Il y a un problème d'honnêteté ici, ce qui signifie que si Manchester City est reconnu coupable, la confiance qui lui est accordée, tout comme à la Premier League, est immense. Le conseil d'administration devra donc démissionner, ce qui pourrait entraîner une restructuration complète du club » a-t-il ajouté.
La sanction à l’encontre de Manchester City ne sera certainement pas connue avant la fin de la saison. Mais avec une potentielle pénalité de 60 points, le club de Pep Guardiola pourrait indirectement être envoyé en Championship. Un coup de tonnerre qui ferait trembler toute l’Angleterre.
2
Articles Recommandés
edf le psg met la pression deschamps prefere en rire deschamps 53 398573
Equipe de France

EdF : 11 changements, la compo probable de la France contre la Colombie

Abdelli ICONSPORT_339026_0559
OL

L’OL recalé pour l’OM, Abdelli s’est trompé

ICONSPORT_266847_0178
OM

OM : Christophe Galtier dans l'ombre de Beye

Luis Enrique ICONSPORT_361644_0478 (1)
PSG

PSG : Signature repoussée pour Luis Enrique

Fil Info

28 mars , 17:20
EdF : 11 changements, la compo probable de la France contre la Colombie
28 mars , 17:00
L’OL recalé pour l’OM, Abdelli s’est trompé
28 mars , 16:40
OM : Christophe Galtier dans l'ombre de Beye
28 mars , 16:20
PSG : Signature repoussée pour Luis Enrique
28 mars , 16:00
Sénégal-Pérou : Les Sénégalais entrent avec la CAN !
28 mars , 15:00
3.000 billets vendus dans la nuit, l’OM choque la France
28 mars , 14:30
Diomandé au PSG, c'est validé
28 mars , 14:00
OL : Mastantuono prêté à Lyon, négociations en cours
28 mars , 13:30
Transfert à 15 ME, l'OM attendra la dernière minute

Derniers commentaires

L’OL recalé pour l’OM, Abdelli s’est trompé

Non merci gardez le bien 🤩

OL : Tagliafico suspendu, le PSG jubile

Bé oui... L'article parle de Tagliafico, et dans son commentaire, il dit mot pour mot : "Et surtout en cette période ,plus il jouera contre des internationaux français mieux ça vaut pour lui pour les casser avant la coupe du monde au cas où, l'argentine jouera contre la France .' Et il a je reprends les terme de foot01 : un tacle assassin sur Camara qui lui est Sénegalais. Donc rien à voir en effet...

Sénégal-Pérou : Les Sénégalais entrent avec la CAN !

Magnifique 😂😂

3.000 billets vendus dans la nuit, l’OM choque la France

Bref au pire perso je men cogne complètement... cest fou cette mani chez vous les lyonnais de venir faire les médisant pour des conneries pareille ... perso de l'affluence des féminines je men branle ... mais alors imagine un peu des féminines lyonnaise ce que jen ai encore plus a foutre.. venir baver sur ca franchement... et si le stade est vide ca te fera quoi??? Et meme si il est plein d'ailleurs ??? Bande de malade que vous êtes...🤣😂

Longoria s'en va, ses trois boulettes qui font pleurer l'OM

Le problème c'est qu'à l'OM on est malheuresement pas assez patient et je me compte dedans.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

Loading