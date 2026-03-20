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Condamné, Manchester City rendra deux titres à Manchester United et Liverpool

Premier League20 mars , 13:00
parClaude Dautel
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Les dirigeants de Manchester City savent qu'une très lourde sanction pourrait leur tomber dessus avant la fin de la saison suite à plusieurs infractions concernant les règles financières de la Premier League. Outre un retrait colossal de points, les Cityzens pourraient également perdre des titres.
Éliminé de la Ligue des champions par le Real Madrid, et à neuf points d'Arsenal en Premier League, Manchester City pourrait avoir un motif supplémentaire pour pleurer dans les prochains mois. Car le club anglais est sous la menace d'une lourde sanction de la part des autorités anglaises, un retrait de 60 points étant même envisagé. Si c'est le cas, il est évident que l'équipe de Pep Guardiola sera reléguée, mais l'English Football League, qui gère la D2, la D3 et la D4 refuse de voir Manchester City débarquer de force dans ses championnats au détriment d'une formation qui sportivement aura acquis sa place. Autrement dit, les Skyblues tomberont très bas, mais cela n'est pas tout. Car le média anglais Topskills Sports UK révèle que Manchester City se verra également retirer des titres acquis pendant la période durant laquelle le club a été fautif.

Manchester City risque de tout perdre pour la période allant de 2009 à 2018

Selon nos confrères, Manchester United et Liverpool devraient alors récupérer deux titres de Premier League, mais pas Arsenal qui n'est pas concerné durant cette période. Pour l'instant, tout cela est cependant à prendre au conditionnel, car malgré les 115 chefs d'accusation, la procédure contre Manchester City n'a toujours pas abouti alors que cela fait 15 mois que l'affaire a été traitée par les autorités. Mais plusieurs journalistes anglais estiment que le club qui appartient à Abu Dhabi n'échappera pas à une énorme sanction. Cependant, les avis divergent sur la nature de cette condamnation qui pourrait être financièrement colossale, mais moins impactante sportivement que certains ne le répètent depuis plusieurs mois. En attendant, Pep Guardiola reste zen, même si son départ en fin de saison semble acté.

Pep Guardiola pourrait démissionner en fin de saison

Ce vendredi, Football Insider affirme que les dirigeants de Manchester City commencent à accepter l'idée de voir l'entraîneur espagnol partir en fin de saison, même s'il a encore un contrat jusqu'en 2027. Pep Guardiola pourrait en effet démissionner de son poste, et le club acceptera cette démission. Les prochains mois risquent d'être agités du côté de l'Etihad Stadium.
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si ça c est pas CHIER sur l OL !

OL : Daniel Riolo craint la catastrophe totale

@footeux lucide Bé ui, tu es bien un gros footix rageux qui NE connait rien au foot... Tu savais mm tellement que Moreira, Sulc, et voir Himbert aller être blesser, tu savais qu'on aurais pas de joueurs d'attaques pendant + d'un mois, ce qui correspond largement à notre mauvaises séries actuelles. Si tu connaitrais si bien le foot, tu reconnaitrais que si tu enlèves 4 voir 5 joueurs de l'attaques DANS CHAQUE EQUIPE (sauf à l'OM juste un seul suffit), ça fera la meme chose. Enfin bon, on verra à la fin hein...

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Sérieux???.Le PSG a un banc dont.la majorite des clubs de L1 se satisferait de l'aligner chaque semaine comme groupe principal. Quant on dispose fun budget >800M€ le club doit pouvoir défendre sa place en L1 et en LDC. Autre question est ce que son concurrent en LDC fait la même requête??

PSG-TFC programmé le vendredi, Luis Enrique allume la LFP

on est l'équipe avec le plus d'internationaux, on est pas épargné par les blessures, on est en lice en C1 (nous...) et la LFP nous fait ce coup la ? mais la blague ! vive l'amateurisme,

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