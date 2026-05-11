PL : Malgré ses Français, Tottenham rate une occasion en or

36e journée de Premier League :

Tottenham Hotspur Stadium.

Tottenham - Leeds : 1-1.

Buts : Tel (50e) pour Tottenham ; Calvert-Lewin (74e sp) pour Leeds.

Pas loin du maintien après le but du Français Tel, Tottenham s'est compliqué la vie en concédant le nul face à Leeds. Par conséquent, l'équipe de Roberto De Zerbi n'est toujours pas à l'abri et ne dispose que de deux points d'avance sur West Ham, premier relégable de Premier League, à deux journées de la fin. Les Spurs devront assurer le coup contre Chelsea et Everton pour éviter la catastrophe de tomber en Championship.