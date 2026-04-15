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PL : La folle promesse de Chelsea à Liam Rosenior

Premier League15 avr. , 18:00
parCorentin Facy
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Nommé à la tête de Chelsea le 8 janvier dernier, Liam Rosenior ne réalise pas des débuts fracassants avec les Blues. L’ancien entraîneur de Strasbourg a pourtant reçu une promesse de la part de sa direction.
Sixième de Premier League avec quatre points de retard sur Liverpool et avec sept points de retard sur Aston Villa, Chelsea va devoir cravacher pour se qualifier en Ligue des Champions. L’opération semble très mal embarquée pour les Blues, qui vont peut-être devoir se contenter d’une participation en Europa League en 2026-2027. Un camouflet gigantesque au vu des investissements consentis par BlueCo depuis plusieurs années. Même s’il n’est arrivé qu’en cours de saison, Liam Rosenior portera aussi la responsabilité de cet échec.

Chelsea conforte Liam Rosenior

Le technicien anglais de 41 ans est arrivé à Chelsea début janvier, et ses débuts ne sont pas satisfaisants pour le moment. La dynamique actuelle est terrible avec 4 défaites lors des 5 derniers matchs. Cela pourrait donner envie à la direction du club londonien de vite tourner la page et de se projeter sur la saison à venir avec un nouvel entraîneur aux manettes. Ce ne sera pas le cas. Selon les informations de The Athletic, l’état-major de Chelsea a d’ores et déjà garanti à Liam Rosenior qu’il sera toujours l’entraîneur de l’équipe la saison prochaine, même en cas de non-qualification pour la Ligue des Champions.
Une belle façon de placer l’entraîneur britannique dans des conditions de travail optimales à l’approche d’un sprint final qui s’annonce tendu pour Chelsea. Les Blues, sèchement battus par Manchester City le week-end dernier (0-3), doivent composer avec un calendrier extrêmement corsé. D’ici la fin de la saison, ils doivent encore affronter Manchester United, Brighton, Nottingham Forest, Liverpool ou encore Tottenham en Premier League.

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Des matchs plus compliqués les uns que les autres pour Chelsea face à des adversaires aux objectifs différents mais qui auront tous quelque chose à jouer et qui ne facilitera donc pas la tâche à Enzo Fernandez et à ses coéquipiers. Liam Rosenior n’a toutefois aucune raison de paniquer puisque, sauf grosse surprise à présent, il sera quoi qu’il arrive l’entraîneur de Chelsea en 2026-2027. Une annonce qui devrait réjouir le principal intéressé… un peu moins les supporters du club anglais.
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et ta mere c est quoi? ça fini toujours en insultes dans votre camps. ptin de kassos..... je vous presente mes excuses ok. Chelsae merite la LDC. Liverpool est un monstre redouté de tous, Monaco aurait du aller en finale, le Real des galactiques n est rien face a celui d aujourd hui. Le Barça de cette année, ou meme le Messi des grandes années , n aurait pas sa place. Ou l inter s est fait volé a Glim et meritait de passer..... que dire du grand City du maitre Guardiola. equipe injouable!

Indice UEFA : Le PSG sauve encore la France

simplement que l OM a raté sa saison. voila tout. y a pas d excuses a chercher... malgré ça ils se font voler au REal avec 2 penos inexistants, et l Atalanta. main indiscutable. Sans ces erreurs enormes, l OM serait passé. mais ils n ont pas fait le taf face a Bruges. voila donc rien a dire de plus.

Indice UEFA : Le PSG sauve encore la France

Vu que tu passes ton temps à venir jeter ton venin en racontant des conneries tu ne merites pas le respect.Vous etes 2 à venir sans arret déblaterer sur le PSG, sur le Qatar, sur le président alors ne compte pas sur mon respect oui tu es une sous merde

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
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192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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