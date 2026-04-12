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PL : Man City corrige Chelsea et attend Arsenal

Premier League12 avr. , 19:26
parHadrien Rivayrand
0
32e journée de Premier League
Stamford Bridge
Manchester City bat Chelsea : 3 buts à 0
Buts pour Manchester City : O'Reilly (51e), Guehi (57e) et Doku (68e)
Manchester City n'a fait qu'une bouchée de Chelsea ce dimanche à Stamford Bridge. Les hommes de Pep Guardiola ne sont plus qu'à 6 points d'Arsenal. Le week-end prochain, Manchester City sera aux prises avec les Gunners pour un choc déterminant pour le titre en Premier League.

Premier League

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Arsenal
70322174622438
2
M. City
64311975632835
3
M. United
553115106564313
4
Aston Villa
5532167943385
5
Liverpool
523215710524210
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Il sort celui qui a trop de pression … 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
Rennes
5029148749418
6
Monaco
49291541050437
7
O. Lyonnais
48281468412912
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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