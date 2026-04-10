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Enzo Fernandez

Enzo Fernandez au PSG, Pastore menace Chelsea

PSG10 avr. , 16:40
parEric Bethsy
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Sanctionné par Chelsea pour ses propos maladroits, Enzo Fernandez a présenté ses excuses. Tout va bien entre le milieu argentin et ses dirigeants. Mais son agent Javier Pastore ne ferme toujours pas la porte à un départ cet été. Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain.
Enzo Fernandez a dépassé les limites. Alors que son nom est associé au Real, le milieu de Chelsea a clairement déclaré qu’il aimerait vivre à Madrid. Ses supérieurs n’ont pas apprécié et l’ont écarté pour deux matchs, dont le choc face à Manchester City dimanche. La situation s’est néanmoins apaisée après l’initiative de l’Argentin qui a présenté ses excuses en prétextant des propos maladroits. C’est maintenant au tour de son agent de calmer le jeu dans les médias.

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Javier Pastore a notamment accordé un entretien à Onze Mondial pour éteindre les rumeurs de départ concernant son joueur. « Il est très content à Chelsea, a rassuré le conseiller d’Enzo Fernandez. Il est capitaine et enchaîne déjà sa troisième année ici. Sincèrement, ce sont les meilleures années de sa carrière et il se sent bien là-bas. J'habite à Madrid, alors tout le monde dit qu'il va aller à Madrid... mais c'est plus de la presse qu'autre chose. » Quant aux bruits de couloir sur un éventuel départ au Paris Saint-Germain, Javier Pastore a aussi une explication très simple.
« C'est normal qu'il y ait des rumeurs pour les liens que j'ai avec le Paris Saint-Germain, a répondu l’ancien Parisien. Il va faire son Mondial cet été et il va finir sa saison avec Chelsea. Maintenant, on attend que Chelsea arrive à se qualifier en Ligue des Champions parce que lui, il veut jouer les meilleures compétitions et c'est un gagnant, et après on verra. Sincèrement, on ne pense pas à ça aujourd'hui. » En cas de non-qualification pour la C1, l’actuel sixième de Premier League s’exposerait à de nouvelles déclarations « maladroites ».
E. Fernández

E. Fernández

ArgentinaArgentine Âge 25 Milieu

World Cup

2026
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Friendly International

2026
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Rouge0
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Premier League

2025/2026
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Jaune8
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Carabao Cup

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FA Cup

2025/2026
Matchs2
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Rouge0
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Ligue 1

CalendrierRésultats
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3
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4
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6
O. Lyonnais
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7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
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382891183842-4
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11
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3628106123743-6
12
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332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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