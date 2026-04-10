Enzo Fernandez au PSG, Pastore menace Chelsea

Sanctionné par Chelsea pour ses propos maladroits, Enzo Fernandez a présenté ses excuses. Tout va bien entre le milieu argentin et ses dirigeants. Mais son agent Javier Pastore ne ferme toujours pas la porte à un départ cet été. Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain.

Enzo Fernandez a dépassé les limites. Alors que son nom est associé au Real, le milieu de Chelsea a clairement déclaré qu’il aimerait vivre à Madrid. Ses supérieurs n’ont pas apprécié et l’ont écarté pour deux matchs, dont le choc face à Manchester City dimanche. La situation s’est néanmoins apaisée après l’initiative de l’Argentin qui a présenté ses excuses en prétextant des propos maladroits. C’est maintenant au tour de son agent de calmer le jeu dans les médias.

Il est très content à Chelsea, a rassuré le conseiller d’Enzo Fernandez. Il est capitaine et enchaîne déjà sa troisième année ici. Sincèrement, ce sont les meilleures années de sa carrière et il se sent bien là-bas. J'habite à Madrid, alors tout le monde dit qu'il va aller à Madrid... mais c'est plus de la presse qu'autre chose. » Quant aux bruits de couloir sur un éventuel départ au Javier Pastore a notamment accordé un entretien à Onze Mondial pour éteindre les rumeurs de départ concernant son joueur. «, a rassuré le conseiller d’Enzo Fernandez.» Quant aux bruits de couloir sur un éventuel départ au Paris Saint-Germain , Javier Pastore a aussi une explication très simple.

« C'est normal qu'il y ait des rumeurs pour les liens que j'ai avec le Paris Saint-Germain, a répondu l’ancien Parisien. Il va faire son Mondial cet été et il va finir sa saison avec Chelsea. Maintenant, on attend que Chelsea arrive à se qualifier en Ligue des Champions parce que lui, il veut jouer les meilleures compétitions et c'est un gagnant, et après on verra. Sincèrement, on ne pense pas à ça aujourd'hui. » En cas de non-qualification pour la C1, l’actuel sixième de Premier League s’exposerait à de nouvelles déclarations « maladroites ».