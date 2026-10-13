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PL : Il veut voir Manchester City pleurer pendant 10 ans

Premier League
parHadrien Rivayrand
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Manchester City risque gros dans l’affaire des accusations de violations des règles financières de la Premier League. Steven Gerrard souhaite que les Skyblues soient lourdement sanctionnés et paient le prix fort.
Manchester City attend toujours de connaître l’issue de la procédure engagée à son encontre, alors que les sanctions potentielles font l’objet de nombreuses spéculations. En Angleterre, le dossier concernant les Skyblues continue de faire parler. Plusieurs clubs de Premier League réclament d'ailleurs des sanctions à la hauteur des faits reprochés à l'écurie britannique. Certaines voix importantes du monde du football s’élèvent également pour dénoncer les éventuelles infractions financières commises par Manchester City au cours des dernières années. Steven Gerrard en fait partie, lui qui veut des sanctions XXL.

Steven Gerrard demande une sanction exemplaire contre Man City 

Dans des propos rapportés par The Touchline, la légende de Liverpool a en effet tenu des propos particulièrement virulents à l'encontre de City : « Ils doivent être déchus de leurs titres. Il faut que cela serve d’exemple. Je pense qu’il faut leur infliger une interdiction de recrutement, un retrait de points sur plusieurs saisons et les faire souffrir, comme ils ont fait souffrir tout le monde au cours des neuf ou dix dernières années. Les sanctions ont été sévères contre Everton et Nottingham Forest. Il faut faire preuve de la même fermeté avec Manchester City. »

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Reste désormais à connaître les sanctions que décideront les instances du football anglais. Le verdict est très attendu de l'autre côté de la Manche et pourrait avoir des conséquences importantes sur l’avenir du club mancunien et de ses stars. C’est dans ce contexte délicat que les Skyblues se préparent à recevoir le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, mercredi soir, en Ligue des champions. Une affiche particulièrement attendue entre deux équipes très ambitieuses, qui comptent parmi les prétendantes au sacre européen en fin de saison.
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Derniers commentaires

OM : L’Olympiakos hurle face à l’organisation à la française

Le rapport ?? Tes sérieux la ?? Qui nome les préfets ?? Le fameux ministre de l'intérieur monsieur nunez, les prefet ils respectent les consignes du gouvernement et des ministres... Oui ils ont une sale réputation pour cela que ca aurait ete un plaisir de les accueillir a Marseille d'autant que les frangins de L'AEK sont deja sur place et certains arriveront directement de Londres demain vue que ce soir AEK joue vs shaktior... tout ce monde venu pour rien...

OM : L’Olympiakos hurle face à l’organisation à la française

L'administration française dans toute sa splendeur.

OM : L’Olympiakos hurle face à l’organisation à la française

c'est juste que tu fais pas ca 2 jours avant

OM : L’Olympiakos hurle face à l’organisation à la française

Quel rapport avec le gouvernement ? C'est une décision préfectorale, au vu des supporters très violents de l'Olympiakos, qui ont une sale réputation, et qui avaient même prévenus qu'ils allaient en découdre, vous vouliez une interdiction totale de votre club en Europe ? Et un faillite totale de votre club, à ne décision UEFA, vous êtes, vraiment malade, il faut vous faire soigner. La préfecture a très bien fait, et j'espère que tous les pays feront de même.

Yamal Ballon d'Or, un énorme indice tombe

Ce ne serait que justice.

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